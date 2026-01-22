Arrecadação federal cresce 3,65% em 2025 e bate recorde histórico

A arrecadação federal atingiu R$ 292,724 bilhões em dezembro, melhor resultado para o mês desde 2000 - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

A arrecadação do governo federal cresceu 3,65% em termos reais em 2025, na comparação com o ano anterior, e somou R$ 2,887 trilhões, o maior valor da série histórica iniciada em 1995. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (22/1) pela Receita Federal.

Segundo a Receita Federal, o resultado reflete medidas arrecadatórias adotadas ao longo da atual gestão e o desempenho da atividade econômica, que manteve trajetória de crescimento mesmo em um cenário de política monetária restritiva adotada pelo Banco Central para o controle da inflação.

O Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre rendimentos do trabalho teve um aumento de 5,75%, totalizando R$ 235,396 bilhões. Esse crescimento é resultado da elevação nos rendimentos do trabalho assalariado de 5,86% e das aposentadorias com 8,50%. IRRF incidente sobre rendimentos de capital, por sua vez, cresceu 6,42%, atingindo R$ 162,594 bilhões, impulsionado principalmente pelo aumento de 23,67% na arrecadação com aplicações de renda fixa.



A arrecadação federal atingiu R$ 292,724 bilhões em dezembro, de acordo com a Receita Federal. Esse valor superou a mediana de R$ 290,10 bilhões da pesquisa Projeções Broadcast, que tinham estimativas de mercado variavam entre R$ 282,40 bilhões e R$ 320,0 bilhões. Em comparação, a arrecadação de novembro foi de R$ 226,753 bilhões.



O resultado de dezembro representa um aumento real de 7,46% (descontada a inflação) em relação ao mesmo mês de 2024. Segundo a Receita, este é o maior valor de arrecadação para um mês de dezembro desde o ano 2000, já considerando os ajustes inflacionários.



