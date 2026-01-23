Presidente do BRB diz que banco não vai quebrar nem será liquidado

Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, o presidente do Banco de Brasília (BRB), Nelson Antônio de Souza, disse nesta sexta-feira (23/1) que a instituição financeira que tem o governo do Distrito Federal como acionista majoritário não irá falir e tampouco será liquidada pelo Banco Central.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Sindicato do BC apoia Fachin e alerta para riscos à autonomia da autarquia



A fala ocorre em meio a novas polêmicas envolvendo o BRB, entre elas a determinação do BC de que o banco faça o provisionamento de R$ 2,6 bilhões em seu balanço financeiro para reduzir os riscos e cobrir as perdas geradas pela compra de carteiras de crédito sem lastro junto ao Banco Master.

"O BRB não vai quebrar, não vai ter intervenção, não vai ter liquidação", disse Souza à Folha em sua primeira entrevista desde que assumiu o cargo em novembro do ano passado. O atual presidente assumiu a função após Paulo Henrique Costa ser demitido da presidência do banco depois de uma operação da Polícia Federal e Ministério Público Federal (MPF) que investiga aportes de R$16,7 bilhões do BRB ao Banco Master.

Na entrevista à Folha, Souza também confirmou que o banco está negociando uma linha de crédito emergencial com o Fundo Garantidor de Crédito (FGC) para atender a determinação do BC. "Nós contribuímos e somos associados do FGC. Todos os bancos que precisam de capital, o primeiro lugar que vão é no FGC, que tem taxa de juros mais barata e prazo longo [do financiamento]", afirmou.

Para obter o empréstimo, o GDF terá que dar garantias ao Fundo, entre elas ações de suas empresas estatais. Qualquer proposta para cobrir o provisionamento terá de ser aprovada pela Câmara Legislativa.

Buriti

As investigações já respingam no Palácio do Buriti. O governador Ibaneis Rocha (MDB) confirmou encontros com o dono do Master, Daniel Vorcaro, mas negou que tratou com o banqueiro sobre operações relacionadas ao BRB. “Nunca tratei nada relacionado ao BRB com o Vorcaro. Todas as tratativas foram feitas pelo Paulo Henrique (Costa)”, afirmou Ibaneis à jornalista do Correio Ana Maria Campos.

A oposição protocolou dois pedidos de impeachment contra Ibaneis por supostos crimes de responsabilidade envolvendo as tratativas entre BRB e Master. Entre os signatários do pedido, estão o ex-governador do e atual deputado federal Rodrigo Rollemberg (PSB-DF), políticos do PSol, Cidadania e dois advogados.