Aplicativo do Bradesco fica fora do ar nesta segunda

O banco informou que o aplicativo apresentou breve momento de intermitência, que já foi regularizada

Aplicativo do banco Bradesco apresenta instabilidade nos serviços - (crédito: Divulgação/Bradesco)
Aplicativo do banco Bradesco apresenta instabilidade nos serviços - (crédito: Divulgação/Bradesco)

O Banco Bradesco apresentou instabilidades nesta segunda-feira (2/2). Nas redes sociais, alguns usuários reclamaram de problemas para acessar os serviços do aplicativo.

Um dos clientes escreveu em sua conta do X: "O banco do Bradesco de vocês também parou de funcionar??? Pq o meu foi de F."

Nos comentários, o banco afirmou estar à disposição para solucionar o problema. "Olá! Pedimos que tente acessar novamente mais tarde, por favor."

De acordo com o site DownDetector, o pico de instabilidade teve início às 12h30. 

Ao Correio, o banco informou que o aplicativo do Bradesco apresentou breve momento de intermitência, que já foi regularizada. "Todos os serviços funcionam normalmente", disse.

 

Giovanna Sfalsin

Repórter

Graduanda de Jornalismo no Centro Universitário IESB, com experiência na editoria de Cidades do Correio Braziliense e em assessoria de imprensa. Atualmente, repórter do CB-Online

Por Giovanna Sfalsin
postado em 02/02/2026 15:18 / atualizado em 02/02/2026 15:51
