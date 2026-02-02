Aplicativo do Bradesco fica fora do ar nesta segunda

O Banco Bradesco apresentou instabilidades nesta segunda-feira (2/2). Nas redes sociais, alguns usuários reclamaram de problemas para acessar os serviços do aplicativo.

Um dos clientes escreveu em sua conta do X: "O banco do Bradesco de vocês também parou de funcionar??? Pq o meu foi de F."

Nos comentários, o banco afirmou estar à disposição para solucionar o problema. "Olá! Pedimos que tente acessar novamente mais tarde, por favor."

De acordo com o site DownDetector, o pico de instabilidade teve início às 12h30.

Ao Correio, o banco informou que o aplicativo do Bradesco apresentou breve momento de intermitência, que já foi regularizada. "Todos os serviços funcionam normalmente", disse.