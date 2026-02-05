Alckmin defende ampliação do comércio e de investimentos entre Brasil e Rússia

O ministro destacou que Brasil e Rússia são economias de grande escala, com ampla base produtiva, recursos naturais estratégicos e capacidade tecnológica - (crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou nesta quinta-feira (5/2) que Brasil e Rússia precisam avançar na expansão e na qualificação da cooperação econômica, comercial e tecnológica entre os dois países. A declaração foi feita durante a abertura da oitava reunião da Comissão Brasileiro-Russa de Alto Nível de Cooperação.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo Alckmin, a comissão representa “o mais elevado mecanismo de coordenação intergovernamental” entre as nações e demonstra “a densidade e a estabilidade da relação estratégica” bilateral. Para o vice-presidente, parcerias sólidas devem ser baseadas em interesses estruturais e não apenas em circunstâncias momentâneas.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O ministro destacou que Brasil e Rússia são economias de grande escala, com ampla base produtiva, recursos naturais estratégicos, capacidade tecnológica e mercados internos relevantes — fatores que, em sua avaliação, criam oportunidades concretas para ampliar e diversificar a cooperação.

Apesar disso, Alckmin avaliou que o intercâmbio atual ainda não reflete todo o potencial da parceria. O comércio bilateral alcançou cerca de US$ 11 bilhões em 2025, valor considerado “expressivo”, mas ainda “modesto diante das capacidades produtivas, tecnológicas e logísticas” dos dois países. “O desafio que se impõe é crescer mais, com mais equilíbrio e com maior valor agregado”, afirmou.

Entre as prioridades da agenda da comissão, o vice-presidente citou o fortalecimento de energia, agronegócio, ciência, tecnologia e inovação, além de infraestrutura, logística e desenvolvimento sustentável. A intenção, segundo ele, é promover integração produtiva, parcerias empresariais e cooperação tecnológica.

Alckmin ressaltou ainda o papel da Comissão Intergovernamental Brasileiro-Russa de Cooperação Econômica, Comercial, Científica e Tecnológica como braço operacional do mecanismo. As subcomissões, explicou, devem transformar convergências políticas em resultados concretos, com foco na ampliação do comércio, estímulo a investimentos e geração de crescimento sustentável.

Leia também: Putin planeja vir ao Brasil em julho participar de encontro de líderes no Rio

O vice-presidente também defendeu avanços no intercâmbio cultural e educacional, com esforços conjuntos para troca de conhecimento e aprendizado mútuo. Ao mencionar a política industrial brasileira, Alckmin afirmou que o governo tem adotado uma estratégia de neoindustrialização baseada em inovação, sustentabilidade e inclusão. “Queremos uma indústria mais verde, mais digital e mais integrada às cadeias globais de valor”, declarou.

Ele disse ainda ver com “grande interesse” a ampliação de investimentos russos no Brasil, especialmente nos setores de química, fertilizantes, energia, equipamentos industriais e infraestrutura. Da mesma forma, apontou espaço para maior presença de empresas brasileiras no mercado russo, em áreas como alimentos processados, máquinas, dispositivos médicos, tecnologia agrícola e soluções industriais.