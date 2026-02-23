China afirma que monitora medidas dos EUA alternativas ao tarifaço

Da engenharia Ã tecnologia, a China Ã© lar de muitos feitos impressionantes realizados pelo ser humano.

O Ministério do Comércio da China informou nesta segunda-feira (23) que avalia o impacto da decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, anunciada na sexta-feira, 20, de suspender as taxa de importação estabelecidas pelo presidente americano, Donald Trump.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A China instou o governo dos Estados Unidos a abolir as tarifas unilaterais após o veredicto, ressaltando que as taxas, supostamente recíprocas e relacionadas ao ingresso de fentanil de origem chinesa no país, violam regras comerciais internacionais e normas dos próprios Estados Unidos.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O gigante asiático disse ainda que monitorará de perto os planos de Trump para medidas alternativas e prometeu que se protegerá de futuras taxas. Após a Suprema Corte derrubar o tarifaço, Trump anunciou uma tarifa global de 15% sobre todas as importações.

*Com informações da Dow Jones Newswires.