Câmara aprova acordo Mercosul-União Europeia e Motta celebra

Em tom de celebração, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), disse que a Casa escreve "um capítulo decisivo" para a inserção do Brasil no cenário global

Motta pontuou que o Congresso Nacional entendeu a urgência de votação indicada pelo governo federa - (crédito: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados)
A Câmara dos Deputados aprovou na noite desta quarta-feira (25/2) o acordo que permite a participação do Brasil no livre comercio entre Mercosul e União Europeia. O texto ainda precisa ser aprovado no Senado.

Em tom de celebração, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), disse que a Casa escreve "um capítulo decisivo" para a inserção do Brasil no cenário global. "Como principal economia da América do Sul, o Brasil será o grande protagonista desses benefícios", destacou.

Motta pontuou que o Congresso Nacional entendeu a urgência de votação indicada pelo governo federal. "Agora, chegou a hora de o Brasil confirmar a sua vocação exportadora." Ele disse que, às vezes, o cidadão não tem a noção daquilo que os parlamentares votam.

"Esse acordo comercial se traduzirá em mais empregos, em mais geração de renda, em mais investimentos para o Brasil e com certeza trará competitividade para o nosso País. E isso irá ajudar diretamente a melhorar a qualidade de vida do nosso povo", explicou.

*Com informações da Agência Estado

Por Ronayre Nunes
postado em 25/02/2026 20:00 / atualizado em 25/02/2026 20:04
