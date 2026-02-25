Anielle: condenações são "recado" para quem debochou de Marielle e Anderson

2026.Terceira Sessão do julgamento do caso Marielle Franco no STF. Marinete Silva, mãe de Mariele, com a filha Aniele e as viúvas, Agatha Arnaus e Monica Benício. - (crédito: Carlos Vieira/CB/ DA Press)

Após o julgamento que condenou os mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco (Psol), nesta quarta-feira (25/2), a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, disse que a família espera há 8 anos por justiça e que as penas aplicadas foram um “recado” aos que debocharam da morte de sua irmã e do motorista Anderson Gomes. Ela conversou com a imprensa, no Supremo Tribunal Federal (STF), ao lado dos pais e da sobrinha.



Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

“É um recado para uma parcela da sociedade que todo ano eleitoral traz minha irmã como um elemento descartável, como apenas mais uma ou, como falavam, um mi-mi-mi sobre Marielle Franco”, desabafou a ministra.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Por unanimidade, a Primeira Turma do STF condenou os irmãos Domingos Brazão e Chiquinho Brazão a 76 anos de prisão por planejarem o crime. Também foram condenados Ronald Paulo Alves Pereira, Rivaldo Barbosa de Araújo Júnior e Robson Calixto Fonseca a 56, 18 e 9 anos de prisão, respectivamente.

Leia também: Quem são os condenados a 76 anos de prisão pelo assassinato de Marielle Franco

Anielle lembrou que jurou honrar o sangue de Marielle ao chegar ao local do crime e ver a irmã assassinada. "E assim a gente está fazendo. Antes de falarem ou pensarem qualquer coisa contra a índole, o caráter e a memória de Marielle, vão ter que lidar com os fatos. Os fatos são esses que hoje vocês viram aqui”, disse.

Sobre as críticas que recebe por ter chegado ao Ministério da Igualdade Racial, Anielle também ressaltou o orgulho de ser irmã de Marielle. “Não cheguei apenas por isso, mas, sim, tenho honra de ser irmã de Marielle e honra de ser parte de um governo que trouxe de volta a democracia fortalecida e, se não fosse por isso, talvez não teríamos chegado aqui", destacou.

Leia também: STF forma maioria para condenar acusados de assassinar Marielle Franco e Anderson Gomes

Interesses econômicos

O vice-procurador-geral da República, Hindenburgo Chateaubriand Filho, afirmou que os assassinatos foram resultado de uma “tríade criminosa” que uniu política, milícia e agentes públicos para proteger interesses econômicos ligados à grilagem de terras na Zona Oeste do Rio.

Em 14 de março de 2018, Marielle Franco levou quatro tiros, sendo três na cabeça e um no pescoço, enquanto o motorista Anderson Gomes pegou três nas costas. Fernanda Chaves, a assessora sobrevivente, foi atingida apenas por estilhaços. A motivação do crime estaria relacionada com o fato de Marielle atrapalhar a “grilagem” de terras feita por milicianos.

A acusação sustenta que os irmãos Brazão teriam mandado matar Marielle diante de sua atuação política, que dificultava a aprovação de propostas legislativas para regularização do uso e da ocupação de áreas comandadas por milicianos.