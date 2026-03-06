Petrobras: Lucro líquido de 2025 sobe 200,8%; lucro do 4º trimestre é de R$ 15,5 bi

A pesquisa analisava o fluxo geotérmico na região de poços de petróleo perfurados pela Petrobras nos anos 1970.

A Petrobras encerrou 2025 com lucro líquido de R$ 110,1 bilhões, 200,8% maior que o registrado em 2024, informou a companhia à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta quinta-feira, 5.

A receita de vendas no ano subiu 1,4%, para R$ 497,5 bilhões, na comparação com 2024.

O Ebitda, que mede a geração de caixa operacional, ajustado avançou 10,6% em 2025, totalizando R$ 237,177 bilhões.

4º trimestre

A estatal fechou o quarto trimestre do ano passado com lucro líquido de R$ 15,5 bilhões, ante o prejuízo de R$ 17 bilhões registrado um ano antes. O resultado é 52,3% menor do que o registrado no trimestre imediatamente anterior.

A receita de vendas no período subiu 5% ante a um ano antes, para R$ 127,3 bilhões, e 0,4% menor em relação ao terceiro trimestre do ano passado.

O Ebitda, que mede a capacidade de geração de caixa da companhia, teve alta de 46,3% contra o quarto trimestre de 2024 e recuo de 6,2% em relação ao terceiro trimestre de 2025, para R$ 59,9 bilhões.

No relatório, a companhia considerou os resultados financeiros sólidos, mesmo diante de um cenário desafiador, marcado pela queda de 14% no preço do Brent em relação ao ano anterior.

Já a dívida líquida subiu para US$ 60,5 bilhões em 31/12/2025, valor 2,6% superior ao registrado em 31 de setembro. E os investimentos totalizam US$ 6,3 bilhões, uma alta de 10,2% no quarto trimestre de 2024.