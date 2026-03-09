Barril de petróleo chega a US$ 120 em disparada histórica nesta segunda

Ataque a quatro instalações de armazenamento de petróleo nas províncias de Teerã e Alborz impactou os preços do barril - (crédito: Freepik)

Os ataques promovidos pelos Estados Unidos a depósitos de petróleo no Irã provocam uma forte valorização nos preços da commodity já no primeiro dia da semana. O barril do tipo Brent chegou a custar US$ 117 nos contratos futuros de maio durante a madrugada. Por volta das 12h (horário de Brasília) desta segunda-feira (9/3), o valor do produto registrava um aumento superior a 7%, cotado a US$ 100.



O ataque ocorrido na noite de domingo (9/3) teve como alvo quatro instalações de armazenamento de petróleo nas províncias de Teerã e Alborz, localizadas na região ocidental do Irã. O impacto foi direto em depósitos de combustível e em um centro logístico de produtos petrolíferos, o que provocou incêndios de grandes proporções nesses locais.



Além do barril Brent, que é utilizado como referência para a maioria dos países, o índice West Texas Intermediate (WTI) – usado como padrão nos Estados Unidos – chegou a custar US$ 116 nos contratos de abril. Por volta de 12h, o WTI operava com um aumento de 6%, aos US$ 98 o barril.

Para se ter uma ideia, o preço do petróleo Brent não atingia o patamar de US$ 100 desde o dia 30 de junho de 2022, poucos meses após o estouro do conflito entre Rússia e Ucrânia, que também abalou os valores da commodity no mundo inteiro. Desta vez, o fechamento do Estreito de Ormuz já causou um aumento de 35% do WTI na semana passada (2 a 6/3) e de 28% do Brent no mesmo período.

