Petróleo mais caro faz ações da Petrobras subirem acima dos 4%

A valorização das ações da empresa é resultado direto do aumento no preço da commodity no exterior

O petróleo ultrapassou, pela primeira vez desde junho de 2022, o valor de US$ 100 tanto nos contratos do barril tipo Brent quanto do West Texas Intermediate (WTI). A disparada nesse valores provoca uma imediata reação dos investidores em relação às ações da Petrobras (PETR3;PETR4), que voltam a abrir a semana com altas substanciais, em meio ao aumento de tensão no Oriente Médio.

Ambas as ações da companhia operam com altas acima dos 4% nesta segunda-feira (9/3). Os papéis ordinários (ON) subiam 4,54% por volta das 12h30 no horário de Brasília, sendo vendidas a R$ 43 enquanto que os preferenciais (PN) registravam uma valorização de 4,16% no mesmo horário, a R$ 47 por ação.

A valorização das ações da empresa é resultado direto do aumento no preço da commodity no exterior. Na manhã desta segunda-feira, as duas principais referências globais para o produto operavam acima dos US$ 100 o barril. O ataque dos Estados Unidos na noite deste domingo teve como alvo direto instalações de armazenamento de petróleo na parte oeste do Irã, onde se concentram os bombardeios desde o início do conflito.



Além da reação ao mercado internacional, a Petrobras ainda vive um bom momento com os investidores, após a empresa registrar um lucro líquido de R$ 15,56 bilhões em 2025, três vezes maior do que o registrado no mesmo período de 2024. No acumulado desse período, a estatal alcançou lucro de R$ 110,12 bilhões, o que representa mais que o dobro do obtido no ano anterior.