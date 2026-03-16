Após abrir em alta, preço do petróleo cai mas segue acima dos US$ 100

A escalada do conflito também já impacta o preço dos combustíveis ao consumidor. Nos EUA, o valor médio da gasolina subiu cerca de 25% desde o início das tensões com o Irã - (crédito: Gerry Machen/Divulgação )

O preço internacional do petróleo registrou forte alta nas últimas semanas em meio à escalada do conflito no Oriente Médio. O barril do Brent chegou a cerca de US$ 106 na manhã desta segunda-feira (16/3). Por volta das 14h20, porém, tinha caído para cerca de US$ 101.

Leia também: Ataque a depósitos de petróleo no Irã faz Brent disparar

Nos Estados Unidos, o barril do West Texas Intermediate também começou o dia em alta, mas caiu na parte da tarde e estava cotado em US$ 93 hoje à tarde. A alta ocorre em meio à guerra que envolve Estados Unidos, Israel e Irã, que entrou na terceira semana. A intensificação das tensões elevou o risco de interrupções no fornecimento global de petróleo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Um dos principais pontos de preocupação é o Estreito de Ormuz, o tráfego marítimo na região foi interrompido e diversos navios petroleiros permanecem retidos diante do risco de ataques.

Leia também: Senador isenta Lula por aumento de preços de combustíveis em postos

A escalada do conflito também já impacta o preço dos combustíveis ao consumidor. Nos Estados Unidos, o valor médio da gasolina subiu cerca de 25% desde o início das tensões com o Irã, alcançando aproximadamente US$ 3,72 por galão.

O diesel registrou aumento ainda maior. O combustível teve alta de cerca de 33% no mesmo período e atingiu o preço médio de US$ 4,99 por galão.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro

Saiba Mais Economia Quem ganha até R$ 5 mil precisa declarar IR em 2026? O que diz a Receita

Quem ganha até R$ 5 mil precisa declarar IR em 2026? O que diz a Receita Economia Projeção para a inflação em 2026 dispara e mercado prevê Selic a 12,25%

Projeção para a inflação em 2026 dispara e mercado prevê Selic a 12,25% Economia Imposto de Renda 2026: entrega da declaração começa em 23 de março. Veja regras

Imposto de Renda 2026: entrega da declaração começa em 23 de março. Veja regras Economia Selic sob pressão: o que esperar da decisão do Copom nesta semana?

Selic sob pressão: o que esperar da decisão do Copom nesta semana? Economia Anúncios revelam pressão por lucratividade sobre empresas de IA

Anúncios revelam pressão por lucratividade sobre empresas de IA Economia 71% dos brasileiros apoiam o fim da escala 6x1, diz Datafolha