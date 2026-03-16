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MERCADO

Após abrir em alta, preço do petróleo cai mas segue acima dos US$ 100

Tensões envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã elevam preços do petróleo e ampliam preocupação com inflação e abastecimento global

A escalada do conflito também já impacta o preço dos combustíveis ao consumidor. Nos EUA, o valor médio da gasolina subiu cerca de 25% desde o início das tensões com o Irã - (crédito: Gerry Machen/Divulgação )
A escalada do conflito também já impacta o preço dos combustíveis ao consumidor. Nos EUA, o valor médio da gasolina subiu cerca de 25% desde o início das tensões com o Irã - (crédito: Gerry Machen/Divulgação )

O preço internacional do petróleo registrou forte alta nas últimas semanas em meio à escalada do conflito no Oriente Médio. O barril do Brent chegou a cerca de US$ 106 na manhã desta segunda-feira (16/3). Por volta das 14h20, porém, tinha caído para cerca de US$ 101.

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Nos Estados Unidos, o barril do West Texas Intermediate também começou o dia em alta, mas caiu na parte da tarde e estava cotado em US$ 93 hoje à tarde. A alta ocorre em meio à guerra que envolve Estados Unidos, Israel e Irã, que entrou na terceira semana. A intensificação das tensões elevou o risco de interrupções no fornecimento global de petróleo.

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Um dos principais pontos de preocupação é o Estreito de Ormuz, o tráfego marítimo na região foi interrompido e diversos navios petroleiros permanecem retidos diante do risco de ataques.

A escalada do conflito também já impacta o preço dos combustíveis ao consumidor. Nos Estados Unidos, o valor médio da gasolina subiu cerca de 25% desde o início das tensões com o Irã, alcançando aproximadamente US$ 3,72 por galão.

O diesel registrou aumento ainda maior. O combustível teve alta de cerca de 33% no mesmo período e atingiu o preço médio de US$ 4,99 por galão.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro

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Pedro José*

Estagiário da editoria de Política

Estudante de Jornalismo que vê a profissão um meio de deixar o mundo melhor.

Por Pedro José*
postado em 16/03/2026 14:40 / atualizado em 16/03/2026 14:50
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