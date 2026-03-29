Nestlé: 414 mil unidades de KitKat foram roubadas durante transporte entre Itália e Polônia

Barras de KitKat roubadas podem ser rastreadas por códigos nas embalagens - (crédito: FABRICE COFFRINI)

A Nestlé informou que cerca de 12 toneladas de barras de KitKat, o equivalente a 413.793 unidades, foram roubadas após deixarem uma unidade de produção na Itália com destino à Polônia.

Em comunicado, a companhia afirmou que o veículo e a carga ainda não foram localizados. O desaparecimento ocorreu durante o transporte entre os centros de produção e distribuição. Os produtos seriam destinados ao mercado europeu.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo a empresa, as barras podem eventualmente aparecer em canais informais de venda, mas todas as unidades podem ser rastreadas por meio de códigos de lote únicos presentes nas embalagens.

Leia também: Guerra ameaça frear queda da taxa de juro

Um porta-voz da marca afirmou que consumidores, varejistas e distribuidores poderão verificar a origem dos produtos ao escanear esses códigos. Caso haja correspondência com o lote roubado, serão fornecidas orientações para comunicar a empresa, que dará o encaminhamento do caso.

A companhia também chamou atenção para o aumento desse tipo de crime. "Embora reconheçamos o gosto excepcional dos criminosos, o fato é que o roubo de cargas é um problema crescente para empresas de todos os tamanhos", afirmou a Nestlé.

"Com esquemas cada vez mais sofisticados sendo utilizados com frequência, decidimos tornar público nosso caso na esperança de aumentar a conscientização sobre uma tendência criminosa cada vez mais comum", acrescentou. Fonte: Associated Press

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.