Nestlé: 414 mil unidades de KitKat foram roubadas durante transporte entre Itália e Polônia

A Nestlé informou que cerca de 12 toneladas de barras de KitKat, o equivalente a 413.793 unidades, foram roubadas após deixarem uma unidade de produção na Itália com destino à Polônia.
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Em comunicado, a companhia afirmou que o veículo e a carga ainda não foram localizados. O desaparecimento ocorreu durante o transporte entre os centros de produção e distribuição. Os produtos seriam destinados ao mercado europeu.
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Segundo a empresa, as barras podem eventualmente aparecer em canais informais de venda, mas todas as unidades podem ser rastreadas por meio de códigos de lote únicos presentes nas embalagens.
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Um porta-voz da marca afirmou que consumidores, varejistas e distribuidores poderão verificar a origem dos produtos ao escanear esses códigos. Caso haja correspondência com o lote roubado, serão fornecidas orientações para comunicar a empresa, que dará o encaminhamento do caso.
A companhia também chamou atenção para o aumento desse tipo de crime. "Embora reconheçamos o gosto excepcional dos criminosos, o fato é que o roubo de cargas é um problema crescente para empresas de todos os tamanhos", afirmou a Nestlé.
"Com esquemas cada vez mais sofisticados sendo utilizados com frequência, decidimos tornar público nosso caso na esperança de aumentar a conscientização sobre uma tendência criminosa cada vez mais comum", acrescentou. Fonte: Associated Press
*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.