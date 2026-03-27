Entrepay: conglomerado suspeito de ligação com Vorcaro é liquidado pelo BC

Contando com a Entrepay, o número de liquidações extrajudiciais desde o início do Caso Master já chega a 14 - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

O Banco Central decretou nesta sexta-feira (27/3) a liquidação extrajudicial da Entrepay Instituição de Pagamento S.A — uma empresa que fornece soluções para meios de pagamento e estaria envolvida no escândalo do Banco Master, de acordo com investigações sobre o caso. Outras empresas que formam o conglomerado da Entrepay, como a Acqio Adquirência e a Octa, também foram diretamente atingidas pela decisão.

Segundo o BC, o conglomerado financeiro pertence ao segmento S4 da regulação prudencial e, por conta disso, é considerado um grupo de porte pequeno. Até o fim de 2025, a Entrepay detinha aproximadamente 0,009% do ativo total do Sistema Financeiro Nacional (SFN).

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Por se tratarem de instituições de pagamento e de sociedade de crédito direto — ou seja, não operam como bancos ou fintechs —, as empresas liquidadas não possuem captações por intermédio de instrumentos cobertos pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC), como explica, também, o Banco Central.

A justificativa para essa decisão, segundo o BC, foi motivada pela situação financeira da empresa líder do grupo e a identificação de irregularidades na atividade da instituição. A autoridade monetária comunicou que tomará “todas as medidas cabíveis para apurar as responsabilidades nos termos de suas competências legais”.

“O resultado das apurações poderá levar à aplicação de medidas sancionadoras de caráter administrativo e a comunicações às autoridades competentes, observadas as disposições legais aplicáveis. Nos termos da lei, ficam indisponíveis os bens dos controladores e dos ex-administradores das instituições objeto da liquidação decretada”, destacou a autoridade monetária, em nota.

O conglomerado é controlado pelo empresário Antonio Carlos Freixo Junior, conhecido como “Mineiro”, que foi um dos alvos na Operação Compliance Zero, deflagrada no último mês de janeiro pela Polícia Federal (PF). Além disso, há suspeitas de que Daniel Vorcaro, ex-sócio do Banco Master, atuava como uma espécie de “dono oculto” da instituição, segundo apuração do Estadão.

Em 2025, Mineiro comprou a Acqio e a Octa. Enquanto a primeira oferece maquininhas de cartão e soluções digitais de pagamentos, a outra se define como uma plataforma financeira que atua na gestão de empresas. Com a decisão do Banco Central de hoje, o número de liquidações extrajudiciais desde o início do Caso Master já chega a 14.

