Petróleo cai abaixo de US$ 100 com expectativa de fim da guerra

Mercado segue atento a novo pronunciamento de Trump, previsto para as 22h de hoje (1º/4) - (crédito: Reprodução)

Os preços do petróleo recuam com força nos mercados internacionais nesta quarta-feira (1º/4), refletindo a crescente expectativa de uma desescalada do conflito no Oriente Médio. A perspectiva de um possível acordo nas próximas semanas tem reduzido o prêmio de risco geopolítico que vinha sustentando as cotações acima dos US$ 100.

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Por volta das 4h, a cotação do Brent para junho caía 4,83%, negociado a US$ 98,93 o barril, enquanto o WTI para maio recuava 4,47%, a US$ 96,91. Com o movimento, ambos os contratos voltaram a operar abaixo do patamar dos US$ 100.



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A virada no humor do mercado ganhou força após declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que afirmou ontem (31/3) que o conflito contra o Irã pode chegar ao fim em até duas semanas. A fala elevou as apostas de uma solução diplomática e levou investidores a reduzirem posições defensivas em commodities energéticas.

O mercado segue atento a um novo pronunciamento de Trump, previsto para as 22h (horário de Brasília), que pode trazer sinalizações mais concretas sobre o rumo das negociações.

A expectativa de arrefecimento das tensões também impulsiona as bolsas globais, com investidores migrando para ativos de maior risco diante da possibilidade de estabilização no cenário internacional.

Apesar do otimismo, o conflito ainda apresenta episódios de escalada. Israel realizou novos ataques contra Teerã hoje, atingindo, segundo as Forças de Defesa, a região de Mahallat. Até o momento, o governo iraniano não confirmou mortes de autoridades militares, mantendo o ambiente de incerteza que ainda pressiona o mercado de energia.