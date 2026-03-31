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COMBUSTÍVEIS

Gasolina e diesel aumentam no DF em meio à guerra no Oriente Médio

Reajuste é de R$ 0,05 na gasolina e R$ 0,15 no diesel referente ao valor de venda pelas distribuidoras aos postos de gasolina

O aumento diz respeito ao preço de venda das distribuidoras para os postos de gasolina, o que afeta diretamente o valor de revenda para o consumidor final - (crédito: Kayo Magalhães/CB/D.A Press)
O aumento diz respeito ao preço de venda das distribuidoras para os postos de gasolina, o que afeta diretamente o valor de revenda para o consumidor final - (crédito: Kayo Magalhães/CB/D.A Press)

Em meio à persistência da guerra no Oriente Médio e o bloqueio da principal passagem de petróleo mundial, o Estreito de Ormuz, os combustíveis devem subir no Distrito Federal. As distribuidoras de combustível do DF anunciaram, nesta terça-feira (31/3), o aumento de R$ 0,05 na gasolina e R$ 0,15 no diesel. 

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O aumento diz respeito ao preço de venda das distribuidoras para os postos de gasolina, o que afeta diretamente o valor de revenda para o consumidor final.

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Segundo o Sindicato das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e de Lubrificantes no Distrito Federal (Sindicombustíveis-DF), o anúncio ocorre após uma semana de trégua entre os dois setores. “Como sempre afirmamos, nossos produtos são adquiridos juntos às empresas de distribuição, e não da Petrobras”, explicou o Paulo Tavares, presidente da entidade. "Infelizmente a guerra do Irã continua gerando efeitos nos preços sem a devida explicação pelas companhias."

 

Quanto aos valores na nos postos, Tavares pontua que o valor do reajuste é livre e que o sindicato não tem interferência nos preços cobrados na bomba. 

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Gabriella Braz

Repórter

Jornalista pela UnB, piauiense residente no DF, escritora e entusiasta de temas relacionados à educação e meio ambiente. Tem passagens pelo EuEstudante, assessorias e pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Por Gabriella Braz
postado em 31/03/2026 17:00 / atualizado em 31/03/2026 17:02
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