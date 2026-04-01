Durigan trata com Celina crise do BRB e subsídio ao diesel no DF

Durigan: governo tem outras 'cartas na manga' para evitar alta de preços - (crédito: Washington Costa/MF)

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, falou por telefone nesta quarta-feira (1º/4) com a governadora do Distrito Federal, Celina Leão, em meio a duas preocupações centrais do governo local, a crise no BRB e a alta do diesel.

Durante a conversa, Celina pediu apoio do governo federal para enfrentar o rombo da instituição financeira. Segundo relatos, a governadora expôs a situação do banco e buscou interlocução para viabilizar uma solução.



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O BRB enfrenta dificuldades para equacionar prejuízos ligados a operações com o Banco Master, situação que se agravou com o atraso na divulgação do balanço financeiro do banco, que deveria ter sido publicado na terça-feira (31), o que pode resultar em sanções do Banco Central.

Em paralelo às tratativas, o governo do DF também revisou medidas em discussão para socorrer o banco. Celina anunciou a retirada da área conhecida como Serrinha do Paranoá da lista de imóveis que poderiam ser utilizados como garantia em negociações. A região é considerada de preservação ambiental e abriga dezenas de nascentes, o que vinha gerando questionamentos técnicos.

Leia também: Celina faz apelo à Caixa Econômica e à União para recuperação do BRB

Subsídio ao diesel

Outro tema tratado na conversa foi o custo dos combustíveis. Após o contato com o ministro, o governo distrital decidiu aderir ao acordo nacional proposto pela União para conter a alta do diesel.

A medida do governo federal prevê um subsídio de R$ 1,20 por litro de diesel importado, dividido igualmente entre União e estados, e vinha sendo adotada pela maioria das unidades da federação.

Segundo a governadora, a decisão foi influenciada por um apelo direto do Ministério da Fazenda, após contato do próprio ministro. A adesão ocorre após o DF inicialmente ter ficado de fora da proposta e em um momento de pressão sobre os preços, com reflexos diretos no custo do transporte e na inflação local.