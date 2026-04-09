IPC-S acelera em todas as capitais, aponta FGV

Em Brasília, a variação foi mais moderada, com avanço de 0,59% para 0,62% - (crédito: Divulgação)

O Índice de Preços ao Consumidor – Semanal (IPC-S) registrou aceleração generalizada nas sete capitais pesquisadas na primeira quadrissemana de abril, segundo dados divulgados nesta quinta-feira (9/4) pela Fundação Getulio Vargas (FGV). O indicador avançou 0,91%, acima do resultado anterior, quando havia marcado 0,67% na transição entre a quarta quadrissemana de março e o início de abril.

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O movimento de alta foi disseminado entre todas as localidades analisadas, com destaque para Salvador, que apresentou a maior aceleração do período, passando de 1,19% para 1,88%. Em seguida, aparece Porto Alegre, onde o índice subiu de 1,04% para 1,11%.

Outras capitais também registraram avanço significativo nos preços. No Rio de Janeiro, o IPC-S passou de 0,76% para 1,00%, enquanto Recife viu o indicador saltar de 0,44% para 0,89%. Em Belo Horizonte, a alta foi de 0,50% para 0,76%.

Já em Brasília, a variação foi mais moderada, com avanço de 0,59% para 0,62%. São Paulo também apresentou aceleração, embora em menor intensidade, ao passar de 0,40% para 0,59%.