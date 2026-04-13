Petrobras faz descoberta no pré-sal a 200 km da costa do Rio

Descoberta de hidrocarbonetos em águas profundas no pré-sal da Bacia de Campos - (crédito: Divulgação/Petrobras)

Durante a perfuração de um poço localizado a 201 km da costa do Rio de Janeiro, na Bacia de Campos, equipes da Petrobras descobriram a presença de hidrocarbonetos na região, a uma profundidade de quase 3 mil metros, no pré-sal brasileiro. O composto é fundamental para a produção de combustíveis, como gasolina e diesel, além da geração de energia elétrica e do gás de cozinha.

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O material foi identificado no bloco C-M-477 (uma das dezenas que compõem a Bacia de Campos). Nessa região, a Petrobras tem participação de 70% da produção total, enquanto que a inglesa British Petroleum (BP) responde por 30%.

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“As amostras posteriormente seguirão para análises laboratoriais, que permitirão caracterizar as condições dos reservatórios e fluidos encontrados, possibilitando a continuidade da avaliação do potencial da área”, informou a Petrobras, em nota, que destacou ainda o sucesso na perfuração do poço, “em respeito ao meio ambiente e às pessoas”.

Ações da Petrobras em alta

Logo após o anúncio da descoberta, as ações da Petrobras atingiram a máxima diária. Por volta das 10h30, no horário de Brasília, os papeis preferenciais (PN) da estatal avançavam 2%, ao passo que as ordinárias (ON) subiam 2,31%. As ações da empresa também ‘surfam’ na onda de valorização do barril de petróleo no mercado internacional, com o bloqueio dos Estados Unidos aos navios iranianos no Estreito de Ormuz.

