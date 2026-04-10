BRB formaliza mudanças na diretoria

O Banco de Brasília (BRB) informou, na noite desta sexta-feira, por meio de fato relevante a destituição de dois integrantes da diretoria da instituição, diretor-executivo de Atacado e Governo, Diogo Ilário de Araújo Oliveira e do diretor-executivo de Tecnologia, José Maria Corrêa Dias Júnior, após reunião do Conselho de Administração. Os dois diretores integravam a gestão anterior e a demissão deles foi solicitada pela governadora Celina Leão ao presidente do BRB, Nelson de Souza.

De acordo com o comunicado, até que sejam regularizadas as composições definitivas das diretorias, as atribuições das áreas com vacância serão exercidas temporariamente, da seguinte forma: a diretoria de Atacado e Governo (Diago) será exercida temporariamente pela diretoria-executiva de Finanças, Controladoria e Relações com Investidores (Dific); a diretoria de Varejo, pelo diretor-executivo de Negócios (Dined); e a diretoria de Tecnologia (Ditec), pela diretora-executiva de Controles e Riscos (Dicor).

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A instituição financeira informou ainda que o Conselho de Administração elegeu o sr. Bruno de Oliveira Watanabe para o cargo de diretor-executivo de Atacado e Governo. "A Companhia seguirá o rito de governança aplicável e encaminhará o nome do diretor ao Banco Central do Brasil, em conformidade com a regulamentação vigente", destacou a nota. "A posse ocorrerá tão logo sejam concluídos os trâmites previstos", acrescentou.

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De acordo com o comunicado, Bruno Watanabe é executivo com trajetória no setor financeiro e no setor público, com atuação destacada em articulação institucional, relacionamento governamental, estruturação de operações e fomento ao desenvolvimento econômico. "Watanabe exerceu funções técnicas e gerenciais no BRB em áreas de operações de crédito, mercado financeiro, riscos, compliance e estruturação de produtos financeiros", acrescentou o documento.



