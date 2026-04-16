Fraudes on-line crescem e Google amplia bloqueios de anúncios no país

O Google Ads é a plataforma de publicidade da empresa, usada por empresas e pessoas para divulgar produtos e serviços. Para garantir a segurança dos usuários, o sistema opera com regras próprias, além de seguir a legislação de cada país - (crédito: Whisk/Google AI)

O Brasil registrou 374,8 milhões de anúncios bloqueados ou removidos pelo Google em 2025, segundo dados do Relatório de Segurança de Anúncios da empresa, divulgado nesta quinta-feira (16/4). No mesmo período, mais de 1,3 milhão de contas de anunciantes acabaram suspensas por violarem políticas da plataforma.

Os números refletem um cenário de aumento nas tentativas de fraude digital e o uso crescente de tecnologia para impedir que conteúdos irregulares cheguem ao público. Globalmente, o volume é ainda maior, com mais de 8,3 bilhões de anúncios removidos e 24,9 milhões de contas suspensas.

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O Google Ads é a plataforma de publicidade da empresa, usada por empresas e pessoas para divulgar produtos e serviços. Para garantir a segurança dos usuários, o sistema opera com regras próprias, além de seguir a legislação de cada país.

Segundo Priscila Couto, líder de Confiança e Segurança do Google para a América Latina, o trabalho de controle ocorre em três frentes: criação de políticas, fiscalização e aplicação de penalidades. "Essas políticas são dinâmicas e mudam conforme avanços tecnológicos, exigências legais e novas formas de fraude. Em países onde há regulamentação específica, como no caso de apostas no Brasil, o Google adapta suas regras e exige etapas adicionais de verificação", afirma Priscila.

Principais violações no Brasil

Em 2025, cinco tipos de infrações concentraram a maior parte das punições no país. A principal foi a deturpação, quando o anúncio engana o usuário ou esconde a real natureza do conteúdo. Um exemplo citado é o de um anúncio que promete um produto, mas redireciona para outro tipo de página.

Na sequência aparecem o abuso da rede de anúncios, com uso de programas maliciosos, e o conteúdo sexual fora das regras da plataforma.

Também figuram entre os principais problemas os anúncios de jogos de azar que não cumprem exigências legais e conteúdos ligados a encontros e acompanhantes, que têm restrições específicas.

Inteligência artificial amplia bloqueios

A inteligência artificial tem papel central nesse cenário. De acordo com o relatório, mais de 99% dos anúncios que violam as políticas são bloqueados antes mesmo de serem exibidos. Essa eficiência é resultado do uso de sistemas avançados, como o modelo Gemini, que analisa texto, imagens e contexto dos anúncios para identificar irregularidades.

A tecnologia também tornou o processo mais ágil. Em 2025, o Google conseguiu analisar quatro vezes mais denúncias de usuários em comparação ao ano anterior. Além disso, houve uma redução de 80% nos chamados falsos positivos, quando anúncios legítimos são bloqueados por engano. Isso ocorreu porque os sistemas passaram a entender melhor o contexto das mensagens.

Os dados indicam crescimento nas tentativas de golpe, especialmente ao longo de 2024. Segundo Priscila Couto, muitas dessas fraudes são versões digitais de práticas já conhecidas no mundo offline. Globalmente, 602 milhões de anúncios foram removidos especificamente por envolvimento em golpes, e 4 milhões de contas foram suspensas por esse motivo.

Além dos anúncios, o relatório do Google também aponta ações em páginas da internet. Mais de 480 milhões de páginas sofreram algum tipo de restrição em 2025, sendo o conteúdo sexual a violação mais frequente.