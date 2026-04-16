IBC-Br cresce 0,60% em fevereiro e supera expectativas do mercado

O IBC-Br caiu 0,27% em fevereiro de 2026 frente a fevereiro de 2025 - (crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), considerado uma prévia do Produto Interno Bruto (PIB), registrou crescimento de 0,60% em fevereiro na comparação com o mês anterior. O resultado veio acima das expectativas do mercado financeiro, que projetava alta de 0,47%. Os dados foram divulgados pelo Banco Central nesta quinta-feira (16/4).

Ao analisar os componentes do índice, o IBC-Br — que desconsidera o setor agropecuário, na versão conhecida como IBC-Br ex-agro — avançou 0,61% em fevereiro. No mês anterior, esse indicador havia registrado alta de 0,96%, dado revisado em relação à estimativa inicial de 0,86%. Já o indicador específico da agropecuária apresentou crescimento de 0,23%, após recuar 1,32% em janeiro (número revisado de uma queda de 1,49%).

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Os dados mostram desempenho heterogêneo entre os principais setores da economia. O setor de serviços, que tem grande peso na atividade econômica, cresceu 0,29% em fevereiro, desacelerando em relação à alta de 0,87% registrada em janeiro (revisada de 0,81%). Já a indústria apresentou avanço mais expressivo, com crescimento de 1,18%, acima do aumento de 0,40% observado no mês anterior (revisado de 0,37%).

O componente de impostos — que, de modo geral, corresponde à categoria de impostos líquidos sobre produtos no cálculo do Produto Interno Bruto (PIB) — registrou alta de 0,75% em fevereiro, após avanço de 0,78% em janeiro (revisado de 0,47%).

Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, porém, houve leve retração. O IBC-Br caiu 0,27% em fevereiro de 2026 frente a fevereiro de 2025, considerando a série sem ajuste sazonal. O resultado ficou abaixo da mediana das projeções coletadas pela pesquisa Projeções Broadcast, que apontava alta de 0,05%. As estimativas do mercado variavam de uma queda de 1,70% a uma alta de 2,50%.

Interanual

Nessa base de comparação interanual, o IBC-Br ex-agropecuária ficou estável, com variação de 0,00%, após ter avançado 0,97% no mês anterior (revisado de 0,91%). Já o setor agropecuário apresentou queda de 1,31%, revertendo o crescimento de 1,51% observado em janeiro (revisado de 0,65%).

O setor de serviços manteve desempenho positivo, com alta de 0,99%, embora inferior ao avanço de 2,21% registrado no mês anterior (revisado de 2,09%). Por outro lado, a indústria seguiu em trajetória de retração, com queda de 1,30%, após recuo de 1,19% em janeiro (revisado de -1,17%).

O componente de impostos também apresentou desempenho negativo na comparação anual, com queda de 2,63%, aprofundando o recuo de 1,35% registrado no mês anterior (revisado de -1,27%).