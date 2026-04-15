Ministro anuncia captação de 5 bi de euros em títulos europeus

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, anunciou nesta quarta-feira (15/4) a captação de 5 bilhões de euros em títulos soberanos da dívida pública brasileira emitidos na Europa. Chamados de “eurobonds”, eles foram lançados com três prazos diferentes de vencimento: em quatro, sete e dez anos, explicou o chefe da pasta em ntrevista à imprensa durante viagem a Washington, nos Estados Unidos.

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“A oferta que a gente percebeu foi muito maior do que as nossas expectativas, o que mostra de um lado que o Brasil tem a credibilidade do mercado, a gente fez emissões semelhantes a essa no mercado norte-americano nos anos anteriores. Voltamos agora ao mercado europeu com grande sucesso e vamos prospectar novos mercados ainda até o fim do ano”, destacou o ministro.

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Na prática, os eurobonds funcionam como um título de dívida lançado em moeda estrangeira (não necessariamente em euro, como o nome dá a entender). Apesar de ser mais comumente utilizado por empresas, governos também podem emitir esses títulos, sobretudo quando precisam aumentar a reserva de capital em divisas internacionais por um tempo determinado.

Durigan destacou que a abertura de títulos de dívida em mercados internacionais estimula as empresas brasileiras a fazerem o mesmo e que o objetivo é “internacionalizar” as dívidas brasileiras. “(Estou) captando e tomando boas condições em outros mercados e também os privados brasileiros podem tomar agora no mercado europeu muito na esteira do acordo UE-Mercosul, que a gente procura estreitar as relações e intensificar a relação comercial com a Europa”, acrescentou.

Após visitar os Estados Unidos, o ministro da Fazenda deve acompanhar a comitiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em viagem à Espanha e à Alemanha a partir do próximo sábado (19/4). Entre os temas principais da agenda internacional está a discussão de parcerias na política industrial, além da transição energética, por meio do Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF, na sigla em inglês), que foi lançado pelo Brasil na COP30, em Belém.