Ações da Petrobras despencam mais de 7% na esteira da queda do petróleo

Por volta das 12h, ações da Petrobras lideravam as quedas: ON caíam 7,49% (R$ 49,64) e PN recuavam 7,18% (R$ 45,09) - (crédito: Fernando Frazão/Agencia Brasil)

Em meio à queda do preço do petróleo no mercado internacional, as ações de petroleiras lideram as perdas na Bolsa de Valores de São Paulo (B3) na manhã desta sexta-feira (17/4). Na contramão dos principais índices globais, a bolsa brasileira é pressionada pelo desempenho do setor, que pesa sobre o Ibovespa na primeira metade do dia.

Os papeis da Petrobras lideravam as quedas por volta de 12h, no horário de Brasília. Nesse horário, as ações ordinárias (ON) da empresa operavam em queda de 7,49%, cotadas a R$ 49,64, enquanto que as preferenciais (PN) eram negociadas a R$ 45,09, em meio a uma baixa de 7,18%.

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Outras empresas do setor também registravam perdas mais fortes, como a Prio (PRIO3), que por volta do mesmo horário recuava 7,3%, sendo vendida a R$ 59,56. Já as ações da Brava (BRAV3) e da PetroRecôncavo (RECV3) operavam em quedas de 5,94% e 4,64%, respectivamente.

Ao meio-dia, o preço do barril tipo Brent — mais utilizado pela maioria dos países — operava em queda de 11%, cotado a US$ 87. Já o West Texas Intermediate (WTI), a principal referência para os Estados Unidos, recuava 13%, sendo negociado a US$ 82 o barril.

O movimento ocorre após o Irã anunciar o fim do bloqueio naval ao Estreito de Ormuz. Em comunicado divulgado pela mídia estatal, o regime dos aiatolás informou que todas as embarcações podem voltar a circular livremente pela passagem durante o período de trégua. Cerca de 20% da produção mundial de petróleo passa pela região.