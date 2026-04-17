Irã anuncia abertura do Estreito de Ormuz; Trump celebra

Estreito de Ormuz: como o local virou arma de guerra entre Irã e EUA - (crédito: GIUSEPPE CACACE / AFP)

O Irã anunciou nesta sexta-feira (17/4) que o Estreito de Ormuz voltou a operar sem restrições para o tráfego comercial, sinaliza avanço nas negociações para encerrar o conflito envolvendo Estados Unidos e Israel que impactou os preços do petróleo.

De acordo com o ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, a medida segue os termos do cessar-fogo no Líbano e permite a navegação de embarcações pela rota previamente coordenada pelas autoridades iranianas durante o período restante do acordo.

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A reabertura foi celebrada publicamente pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que afirmou nas redes sociais que o estreito está “completamente aberto e pronto para negócios”, destacando, no entanto, que o bloqueio naval continuará direcionado exclusivamente ao Irã até a conclusão total das negociações entre os países. Segundo ele, o processo deve avançar rapidamente, já que a maior parte dos pontos teria sido previamente acordada.

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Em outra publicação, Trump agradeceu ao Paquistão e a suas lideranças, porém, também disse que o acordo não está relacionado ao cessar-fogo no Líbano. O presidente também declarou que o Irã, com apoio dos Estados Unidos, está removendo minas marítimas da região, medida considerada essencial para garantir a segurança da navegação e consolidar a retomada do fluxo comercial no estreito.