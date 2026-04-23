Aneel autoriza reajuste de até 15% na conta de luz em nove estados

Índices médios variam entre 5% e 15% a depender da distribuidora de energia. - (crédito: Marcelo Casal / Agência Brasil)

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou, nesta quinta-feira (23/4) que oito distribuidoras de energia elétrica sofrerão reajuste tarifário a partir de maio. Os índices de recomposição dos preços variam entre 5% e 15%, de acordo com a área de atuação de cada companhia e o aumento deve atingir cerca de 22 milhões de unidades consumidoras espalhadas em nove estados do país.

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Os principais motivos para o reajuste nessas distribuidoras são a pressão inflacionária em encargos setoriais, além de despesas com compra e transmissão de energia. O maior aumento aprovado pela Aneel é de 15,12% na CPFL Santa Cruz, que é instalada no município de Jaguariúna, no interior de São Paulo. Essa estação atende cerca de 527 mil unidades consumidoras em 45 municípios de São Paulo, Paraná e Minas Gerais.

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No Ceará, a Enel — que atende mais de 4,11 milhões de unidades consumidoras — teve um reajuste médio de 5,78%, enquanto que a Coelba, na Bahia, sofrerá com um aumento de 5,85%, o que deve ter impacto para cerca de 6,92 milhões de unidades consumidoras. Outros reajustes também foram aprovados para distribuidoras em Sergipe, Rio Grande do Norte, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

