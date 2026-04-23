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IMPOSTO DE RENDA

IR: Receita abre consulta à malha fina de abril nesta quinta-feira

Lote paga R$ 592,2 milhões a mais de 415 mil contribuintes no dia 30

Prazo para acertar as contas com a Receita Federal termina em 30 de maio - (crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)
Prazo para acertar as contas com a Receita Federal termina em 30 de maio - (crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

A Receita Federal do Brasil liberou, nesta quinta-feira (23/4), a consulta ao lote da malha fina de abril, que inclui também restituições residuais de anos anteriores. Ao todo, serão pagos R$ 592,2 milhões a 415.277 contribuintes que regularizaram pendências com o Fisco.

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A maior parte dos contemplados, 334.614, utilizou a declaração pré-preenchida ou optou por receber a restituição via Pix. O lote também inclui grupos com prioridade legal, como idosos, pessoas com deficiência ou doença grave e professores, além de contribuintes sem prioridade.

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A consulta pode ser feita no site da Receita Federal, na área “Meu Imposto de Renda”, ou pelo aplicativo disponível para dispositivos móveis. O pagamento será realizado no dia 30 de abril, diretamente na conta bancária ou na chave Pix do tipo CPF informada na declaração.

Caso o nome não conste na lista, o contribuinte deve acessar o portal e-CAC para verificar possíveis pendências e, se necessário, enviar uma declaração retificadora. Em situações de falha no depósito, como conta desativada, o valor ficará disponível para resgate no Banco do Brasil por até um ano, com possibilidade de reagendamento.

*Estagiário sob a supervisão de Rafaela Gonçalves

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Pedro José*

Estagiário da editoria de Política

Estudante de Jornalismo que vê a profissão um meio de deixar o mundo melhor.

Por Pedro José*
postado em 23/04/2026 14:13
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