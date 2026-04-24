Bolsas da Ásia fecham sem direção única em meio a impasse entre EUA e Irã -

As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta sexta-feira, em meio ao impasse nas discussões para encerrar a guerra entre EUA e Irã e após a renovação do cessar-fogo entre Israel e Líbano por mais três semanas.

O índice japonês Nikkei subiu 0,97% em Tóquio, a 59.716,18 pontos, novo recorde, diante do bom desempenho de ações ligadas ao setor de chips.

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Em outras partes da Ásia, o sul-coreano Kospi ficou praticamente estável em Seul, a 6.475,63 pontos, enquanto o Hang Seng avançou 0,24% em Hong Kong, a 25.978,07 pontos, e o Taiex saltou 3,23% em Taiwan, a 38.932,40 pontos, apoiado pela TSMC (+5,05%), fabricante terceirizada de semicondutores com forte peso no índice.

Na China continental, o pregão foi de perdas: o Xangai Composto recuou 0,33%, a 4.079,90 pontos, e o Shenzhen Composto caiu 0,60%, a 2.743,05 pontos.

Não houve sinais claros de avanços rumo a uma nova rodada de negociações de paz entre EUA e Irã, mesmo depois de o presidente Donald Trump ter estendido a trégua com Teerã por tempo indeterminado.

O Estreito de Ormuz, por onde passa cerca de 20% do petróleo mundial, permanece em grande parte fechado, e um bloqueio naval dos EUA aos portos iranianos continua em vigor.

Trump disse ontem que as Forças Armadas dos EUA estavam intensificando seus esforços de remoção de minas no estreito e ordenou aos militares que "atirem para matar" pequenas embarcações iranianas que estejam colocando minas na área.

O quadro indefinido entre EUA e Irã impulsiona as cotações do petróleo pelo quinto dia consecutivo. Há pouco, o barril do Brent subia 1,5%, para perto de US$ 101.

Por outro lado, Israel e Líbano concordaram em estender seu cessar-fogo por três semanas, após reunião ontem com altos funcionários da Casa Branca, em Washington.

Na Oceania, a bolsa australiana encerrou a sessão em leve baixa. O S&P/ASX 200 recuou 0,08% em Sydney, a 8.786,50 pontos.



