PIS/PASEP: passo a passo de como consultar se você tem direito ao abono

Veja se você tem direito ao pagamento do PIS/PASEP - (crédito: Reprodução)

Milhões de trabalhadores brasileiros já podem verificar se têm direito ao abono salarial do PIS/PASEP referente ao ano-base de 2024. A consulta foi simplificada e está disponível online, exigindo apenas o número do CPF para acessar as informações de forma rápida e segura. O benefício, que pode chegar a R$ 1.621,00 (valor do salário mínimo em 2026), é um auxílio importante para complementar a renda.

O pagamento do abono segue um calendário oficial. O calendário de pagamentos de 2026, referente ao ano-base 2024, teve início em 15 de fevereiro e se estende até 30 de dezembro de 2026. Desde 2022, o pagamento é unificado pelo mês de nascimento do trabalhador, tanto para o PIS quanto para o PASEP. Entender as regras e saber como consultar o saldo é o primeiro passo para garantir o saque do valor.

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Quem tem direito ao abono salarial?

Para receber o benefício, o trabalhador precisa atender a alguns critérios estabelecidos pelo governo. É fundamental verificar se você se enquadra em todos os requisitos antes de tentar sacar o valor. Confira as regras principais:

estar cadastrado no PIS/PASEP há pelo menos cinco anos;

ter trabalhado com carteira assinada por, no mínimo, 30 dias (consecutivos ou não) em 2024;

ter recebido remuneração média mensal de até R$ 2.766,00 em 2024 (limite estabelecido para o ano-base 2024, corrigido pelo INPC);

ter os dados informados corretamente pelo empregador no Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial).

Como consultar o PIS/PASEP com o CPF?

A tecnologia facilitou o acesso às informações do abono salarial. O principal canal para a consulta é o aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, disponível para celulares Android e iOS. O processo é simples e intuitivo.

Ao baixar o aplicativo, o trabalhador deve fazer o login utilizando sua conta Gov.br. Caso ainda não tenha um cadastro, é possível criar na hora. Dentro da plataforma, basta acessar a aba “Benefícios” e, em seguida, selecionar a opção “Abono Salarial” para verificar o direito, o valor disponível e a data de pagamento.

Outra alternativa é o portal Gov.br, que reúne diversos serviços digitais. O caminho é semelhante ao do aplicativo, acessando a área de trabalho e emprego para consultar as informações do PIS/PASEP. A Caixa Econômica Federal (PIS) e o Banco do Brasil (PASEP) atuam como agentes pagadores do benefício e também oferecem canais próprios de consulta, como aplicativos e centrais de atendimento telefônico.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.