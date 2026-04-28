Cade investiga aéreas por suposta combinação de valores de passagens

Possíveis combinações de preços de passagens aéreas motivaram o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) a instaurar um processo administrativo para apurar condutas das empresas Gol e Latam.
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Em nota publicada nesta terça-feira (28/4), o órgão de defesa econômica — por meio de sua Superintendência-Geral — afirma que concluiu haver a existência de um padrão “persistente de interdependência entre os movimentos de preços das empresas”.
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A análise, segundo o Cade, teve o objetivo de checar se esse comportamento era compatível com dinâmica concorrencial independente ou refletia mecanismos de colusão tácita facilitada pelo uso de algoritmos e compartilhamento de dados.
O Cade ainda também analisou os contratos firmados por Latam e Gol com empresas fornecedoras de serviços de inteligência tarifária, distribuição de conteúdo e soluções de precificação dinâmica.
Após concluir que Gol e Latam podem ter atuado para combinar preços de passagens aéreas, o Cade vai notificar as aéreas. Após as notificações, o órgão aguardará suas respectivas defesas. A decisão final, que ainda não tem data para ser publicada, caberá ao julgamento do Tribunal do Cade.
O Correio aguarda respostas da Associação Brasileira de Empresas Aéreas (Abear) sobre a alegação de que Latam e Gol teriam combinado preços de passagens.