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RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS

Novo Desenrola terá quatro categorias; veja os detalhes

Programa de renegociação foi anunciado nesta segunda-feira (4/5) em evento no Palácio do Planalto. Foco é o endividamento das famílias, mas também beneficiará empresas e produtores rurais

O programa de renegociação de dívidas foi anunciado oficialmente durante coletiva de imprensa no Palácio do Planalto - (crédito: Victor Correia/CB/D.A Press)
O programa de renegociação de dívidas foi anunciado oficialmente durante coletiva de imprensa no Palácio do Planalto - (crédito: Victor Correia/CB/D.A Press)

O novo Desenrola, anunciado nesta segunda-feira (4/5), contará com quatro categorias para renegociação de dívidas: Desenrola Famílias (a categoria principal), Desenrola Fies, Desenrola Empresas e Desenrola Rural. O programa foi anunciado oficialmente durante coletiva de imprensa no Palácio do Planalto.

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Segundo o ministro da Fazenda, Dario Durigan, o governo fará uma mobilização pelos próximos 90 dias para reduzir o endividamento, principalmente das famílias, para quem ganha até cinco salários mínimos (R$ 8.105). O desconto poderá chegar a até 90%, nesses casos.

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“Vamos fazer uma mobilização de 90 dias para que a gente faça a renegociação de dívidas das brasileiras e dos brasileiros. Isso tudo permite que, do ponto de vista pessoal, essa mácula, essa angústia com o nome sujo, seja retirada. E, ao mesmo tempo, que o crédito possa voltar a existir para essas pessoas, mas um crédito melhor, em melhores condições”, explicou Durigan.

Como já havia sido adiantado pelo governo, os descontos ficam entre 30% e 90% para a renegociação de dívidas de cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal, que estejam em atrasos há mais de 90 dias e menos de dois anos. (leia os detalhes abaixo).

Quem aderir à renegociação poderá usar até 20% do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), após a renegociação, para abater ainda mais a dívida. Além disso, quem decidir renegociar dívidas ficará proibido de fazer apostas em bets por 12 meses.

Segundo Durigan, a medida será financiada por R$ 2 bilhões do Fundo Garantidor de Operações (FGO), com um aporte extra de até R$ 5 bilhões do orçamento federal. Recursos não resgatados do sistema financeiro vão ser enviados para o FGO também.

“Dívida é algo normal na nossa vida. O que é importante é a gente não perder pé, a sustentabilidade, como que a dívida pode ser paga por mim mesmo, com quanto eu recebo por mês, para que aquela dívida não me enrole para a frente, e não me permita tomar mais crédito”, disse Durigan.

Veja os principais pontos do Desenrola 2:

  • Quem será beneficiado? — Quem tiver renda de até cinco salários mínimos (R$ 8.105).
  • Quais dívidas poderão ser renegociadas? — Aquelas oriundas de cartão de crédito, cheque especial, crédito pessoal e Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), que estejam em atraso há mais de 90 dias, e até dois anos.
  • Quais serão as condições de renegociação? — Juros máximo de 1,99% ao mês, e descontos entre 30% e 90% sobre o valor da dívida.
  • Em quanto tempo poderei pagar a nova dívida? — O interessado terá prazo de até 48 meses (quatro anos), sendo que a primeira parcela deve ser paga em até 35 dias após a renegociação
  • Qual será o limite para a nova dívida? — O valor máximo, após descontos, será de R$ 15 mil por pessoa, por instituição financeira
  • Será possível usar o saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)? — Sim, cada pessoa poderá sacar até 20% do FGTS para abater na dívida.
  • Quem aderir ao programa poderá apostar em bets? Não. A pessoa que escolher renegociar a dívida ficará bloqueada por um ano em todas as plataformas de apostas
  • Como acessar o programa? O interessado deverá buscar diretamente a instituição financeira onde a dívida foi contraída

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Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 04/05/2026 11:32 / atualizado em 04/05/2026 11:32
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