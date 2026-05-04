Novo Desenrola terá quatro categorias; veja os detalhes

O programa de renegociação de dívidas foi anunciado oficialmente durante coletiva de imprensa no Palácio do Planalto - (crédito: Victor Correia/CB/D.A Press)

O novo Desenrola, anunciado nesta segunda-feira (4/5), contará com quatro categorias para renegociação de dívidas: Desenrola Famílias (a categoria principal), Desenrola Fies, Desenrola Empresas e Desenrola Rural. O programa foi anunciado oficialmente durante coletiva de imprensa no Palácio do Planalto.

Segundo o ministro da Fazenda, Dario Durigan, o governo fará uma mobilização pelos próximos 90 dias para reduzir o endividamento, principalmente das famílias, para quem ganha até cinco salários mínimos (R$ 8.105). O desconto poderá chegar a até 90%, nesses casos.

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“Vamos fazer uma mobilização de 90 dias para que a gente faça a renegociação de dívidas das brasileiras e dos brasileiros. Isso tudo permite que, do ponto de vista pessoal, essa mácula, essa angústia com o nome sujo, seja retirada. E, ao mesmo tempo, que o crédito possa voltar a existir para essas pessoas, mas um crédito melhor, em melhores condições”, explicou Durigan.

Como já havia sido adiantado pelo governo, os descontos ficam entre 30% e 90% para a renegociação de dívidas de cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal, que estejam em atrasos há mais de 90 dias e menos de dois anos. (leia os detalhes abaixo).

Quem aderir à renegociação poderá usar até 20% do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), após a renegociação, para abater ainda mais a dívida. Além disso, quem decidir renegociar dívidas ficará proibido de fazer apostas em bets por 12 meses.

Segundo Durigan, a medida será financiada por R$ 2 bilhões do Fundo Garantidor de Operações (FGO), com um aporte extra de até R$ 5 bilhões do orçamento federal. Recursos não resgatados do sistema financeiro vão ser enviados para o FGO também.

“Dívida é algo normal na nossa vida. O que é importante é a gente não perder pé, a sustentabilidade, como que a dívida pode ser paga por mim mesmo, com quanto eu recebo por mês, para que aquela dívida não me enrole para a frente, e não me permita tomar mais crédito”, disse Durigan.

Veja os principais pontos do Desenrola 2:

Quem será beneficiado? — Quem tiver renda de até cinco salários mínimos (R$ 8.105).

— Quem tiver renda de até cinco salários mínimos (R$ 8.105). Quais dívidas poderão ser renegociadas? — Aquelas oriundas de cartão de crédito, cheque especial, crédito pessoal e Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), que estejam em atraso há mais de 90 dias, e até dois anos.

— Aquelas oriundas de cartão de crédito, cheque especial, crédito pessoal e Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), que estejam em atraso há mais de 90 dias, e até dois anos. Quais serão as condições de renegociação? — Juros máximo de 1,99% ao mês, e descontos entre 30% e 90% sobre o valor da dívida.

— Juros máximo de 1,99% ao mês, e descontos entre 30% e 90% sobre o valor da dívida. Em quanto tempo poderei pagar a nova dívida? — O interessado terá prazo de até 48 meses (quatro anos), sendo que a primeira parcela deve ser paga em até 35 dias após a renegociação

— O interessado terá prazo de até 48 meses (quatro anos), sendo que a primeira parcela deve ser paga em até 35 dias após a renegociação Qual será o limite para a nova dívida? — O valor máximo, após descontos, será de R$ 15 mil por pessoa, por instituição financeira

— O valor máximo, após descontos, será de R$ 15 mil por pessoa, por instituição financeira Será possível usar o saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)? — Sim, cada pessoa poderá sacar até 20% do FGTS para abater na dívida.

— Sim, cada pessoa poderá sacar até 20% do FGTS para abater na dívida. Quem aderir ao programa poderá apostar em bets? Não. A pessoa que escolher renegociar a dívida ficará bloqueada por um ano em todas as plataformas de apostas

Não. A pessoa que escolher renegociar a dívida ficará bloqueada por um ano em todas as plataformas de apostas Como acessar o programa? O interessado deverá buscar diretamente a instituição financeira onde a dívida foi contraída