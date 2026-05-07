Brasil bate recorde de exportações em abril

O Brasil registrou recorde nas exportações em abril de 2026, com vendas externas de US$ 34,1 bilhões - (crédito: Engin Akyurt/Pixabay )

O Brasil registrou recorde nas exportações em abril de 2026, com vendas externas de US$ 34,1 bilhões, segundo dados divulgados nesta quinta-feira (7/5) pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex), do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

No mesmo período, as importações somaram US$ 23,6 bilhões. Com isso, o saldo da balança comercial ficou positivo em US$ 10,5 bilhões, enquanto a corrente de comércio, a soma de exportações e importações, atingiu US$ 57,8 bilhões.

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Na comparação com abril de 2025, as exportações cresceram 14,3%, passando de US$ 29,9 bilhões para US$ 34,1 bilhões. Já as importações avançaram 6,2%, saindo de US$ 22,2 bilhões para US$ 23,6 bilhões. A corrente de comércio teve alta de 10,8% na mesma comparação anual.

Primeiro trimestre

No acumulado de janeiro a abril de 2026, o país exportou US$ 116,6 bilhões e importou US$ 91,8 bilhões, resultando em superávit de US$ 24,8 bilhões. A corrente de comércio no período chegou a US$ 208,3 bilhões.

Em relação aos quatro primeiros meses de 2025, as exportações cresceram 9,2%, enquanto as importações tiveram alta de 2,5%. Já a corrente de comércio avançou 6,1%.

Setores que mais exportaram

Entre os setores exportadores, a agropecuária cresceu 16,1% em abril, enquanto a indústria extrativa avançou 17,9% e a indústria de transformação teve alta de 11,6% na comparação anual. Ou seja, o Brasil exportou mais produtos industrializados e manufaturados.

Nas importações, o principal crescimento foi observado na indústria de transformação, com avanço de 7,4% em abril na comparação anual. Já a agropecuária teve queda de 25,8% nas compras externas.