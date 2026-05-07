Soja e minério de ferro impulsionam exportações em abril, que crescem 14,3%

A balança comercial brasileira foi positiva no último mês de abril, de acordo com os dados publicados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic) nesta quinta-feira (7/5). No período, o saldo da balança registrou superavit de US$ 10,5 bilhões, com um crescimento de 37,5% na comparação com o mesmo mês do ano anterior. A corrente de comércio, que é a soma de importações com exportações, atingiu US$ 57,8 bilhões, com aumento de 10,8%.

O saldo positivo é resultado do aumento o valor obtido com as exportações, que avançou 14,3% em abril, ante o mesmo mês de 2025, e atingiu US$ 34,1 bilhões no total. Por outro lado, as importações também cresceram e alcançaram US$ 23,6 bilhões em valor nominal, com um crescimento de 6,2% na comparação com o mesmo período do ano anterior.

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Todos os principais setores da economia nacional registraram um avanço em relação ao valor obtido com as exportações. A indústria de transformação segue na liderança de maiores recursos obtidos com a venda de produtos, tendo atingido US$ 16,4 bilhões no resultado mensal e um avanço de 11,6%. Já a agropecuária saltou 16,1%, com US$ 9,2 bilhões movimentados, e a indústria extrativa cresceu 17,9%, com US$ 8,3 bilhões, no total.

Entre as exportações, a principal queda veio com o café, que no início do ano apresentou quedas significativas de produção e comercialização com outros países. Em abril, a queda foi de 14,2%, o que corresponde a cerca de US$ 177 bilhões a menos, em termos de receita obtida. Por outro lado, a soja segue impulsionando o resultado do setor agropecuário, com aumento de 18,8% em relação ao mesmo mês de 2025.

Outros produtos que tiveram um bom desempenho no mês foram óleos brutos de petróleo, com crescimento de 10,6% no valor obtido com as exportações, além de minério de ferro (19,5%), minérios de cobre (55%), carne bovina (29,4%), óleos combustíveis de petróleo (19,1%) e ouro (75,9%).

Exportações por países

Mesmo com o tarifaço mitigado pelos acordos comerciais, as exportações brasileiras para os Estados Unidos seguem em queda na comparação com o ano anterior. Em relação a abril de 2025, houve queda de 11,3% no valor obtido com a venda de produtos e serviços para os norte-americanos. Também houve recuo de 1,7% para os países da União Europeia.

Com o resultado do mês de abril, o valor acumulado com as exportações nos quatro primeiros meses do ano chegou a US$ 116,6 bilhões, o que representa um avanço de 9,2%, enquanto que as importações tiveram um crescimento mais modesto, de 2,5%, com US$ 91,8 em valores movimentados, ao todo. No geral, a balança comercial de 2026 até o momento tem superavit de US$ 24,8 bilhões, com crescimento de 43,5%, enquanto que a corrente de comércio avança 6,1%.