Mercado projeta inflação acima de 5% no fim do ano pela primeira vez em 2026

o relatório divulgado nesta semana, o mercado manteve a projeção em 13,25% ao ano. Atualmente, a Selic está em 14,5% a.a - (crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

A expectativa do mercado financeiro para a inflação oficial é de um avanço acumulado de 5,04% nos 12 meses de 2026, de acordo com a última edição do Boletim Focus, divulgada nesta segunda-feira (25/5). É a primeira vez que a mediana das estimativas dos agentes consultados pela pesquisa mostra um crescimento do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acima de 5% para este ano.

O avanço da projeção para o IPCA é o 11º consecutivo, em um movimento que começou logo após o início da guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã, no início de março. O conflito gera um efeito inflacionário direto nos preços do petróleo, que, consequentemente, impactam também o custo da logística para o mundo inteiro. No Brasil, a inflação oficial subiu 0,67% em abril e atingiu 4,39% no acumulado de 12 meses.

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A previsão de uma inflação maior também gera uma preocupação em relação à taxa de juros, que, ao que tudo indica, deve ter uma queda menor do que a esperada antes da guerra neste ano. No relatório divulgado nesta semana, o mercado manteve a projeção em 13,25% ao ano. Atualmente, a Selic está em 14,5% a.a.

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Câmbio e PIB

Além da inflação, o mercado também espera um crescimento maior da atividade econômica no fim de 2026. A nova previsão para o Produto Interno Bruto (PIB) no ano é de crescimento de 1,89%, ante um avanço de 1,85% divulgado no relatório da semana anterior. Para 2027, no entanto, a projeção caiu de 1,77% para 1,70%.

Já no caso do câmbio, a nova previsão divulgada pelo Focus é de um dólar vendido a R$ 5,17 no fim do ano, abaixo da estimativa do último relatório, que apontava para um valor de venda a R$ 5,20. Também houve queda nas projeções para 2027 (de R$ 5,27 para R$ 5,26) e 2028 (de R$ 5,34 para R$ 5,30).