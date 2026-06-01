Binance se junta à ABcripto para fortalecer o mercado cripto no Brasil

A Associação Brasileira de Criptoeconomia (ABcripto) anunciou a entrada da Binance em seu quadro de associados. A exchange também participará do conselho da entidade, em um movimento que ocorre em meio à evolução do mercado brasileiro de ativos virtuais.
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O cenário é marcado pelo avanço das discussões regulatórias, pelo fortalecimento de práticas de compliance e pela ampliação do diálogo entre empresas e autoridades públicas. Fundada em 2017, a Binance é o principal ecossistema global de blockchain e opera a maior exchange de criptomoedas do mundo em volume.
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Atualmente, a empresa possui mais de 310 milhões de usuários em mais de 100 países, além de somar mais de 20 licenças e registros regulatórios globais.
Fortalecimento do mercado brasileiro
Para a ABcripto, a chegada da Binance amplia a pluralidade das discussões sobre o desenvolvimento do setor no país. Os principais temas envolvem inovação responsável, integridade de mercado, segurança jurídica e competitividade internacional.
Diego Perez, vice-presidente da ABcripto, afirma que a entrada da exchange reflete o novo momento institucional do setor. “O mercado brasileiro de ativos virtuais amadureceu significativamente nos últimos anos em termos de governança, compliance e diálogo regulatório”, declarou.
A associação acredita que a participação de empresas globais aprofunda os debates técnicos e aproxima o mercado brasileiro de referências internacionais em regulação e proteção ao consumidor.
Do lado da Binance, a adesão à ABcripto está alinhada à estratégia da empresa de ampliar sua contribuição para o ecossistema brasileiro. Thiago Sarandy, diretor-geral da companhia no Brasil, destaca o compromisso com a construção de uma indústria mais madura e segura.
“Queremos usar essa posição para elevar o nível do debate e ajudar a consolidar o Brasil como referência global em ativos virtuais”, disse Sarandy. A exchange pretende focar em discussões sobre governança, compliance e desenvolvimento sustentável.
A ABcripto representa o setor de ativos digitais no país e trabalha para o desenvolvimento do ambiente de negócios. A entidade busca colaborar na construção de políticas públicas e privadas que fomentem a inovação e garantam os direitos dos investidores.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.