Governo federal destina R$ 1 bi para financiamento de companhias áreas

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), assinou, nesta segunda-feira (8/6), uma medida provisória (MP) que libera R$ 1 bilhão em crédito emergencial para prestadores de serviços aéreos. Os recursos serão autorizados por meio de operações oficiais de crédito.
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A MP 1.365/2026, que já está em vigor, abre crédito extraordinário de R$ 1 bilhão para apoiar o financiamento das atividades das empresas responsáveis pelos serviços aéreos regulares no Brasil. Os recursos serão liberados sob a supervisão do Ministério da Fazenda.
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Segundo o anexo da medida, publicada no Diário Oficial da União (DOU), a totalidade do valor será destinada ao financiamento de capital de giro das companhias aéreas que operam voos regulares em território nacional.
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A iniciativa foi adotada em meio ao aumento dos custos enfrentados pelo setor, especialmente devido à alta do querosene de aviação. O combustível tem sido impactado pelo cenário internacional e pela escalada dos conflitos no Oriente Médio, fatores que pressionam as despesas operacionais das empresas aéreas.
*Estagiária sob a supervisão de Victor Correia