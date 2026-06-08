InícioEconomia
Aviação

Governo federal destina R$ 1 bi para financiamento de companhias áreas

Texto foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (8/6), e o valor será destinado ao financiamento do capital de giro das aéreas

Liberação de crédito ocorre em meio a um aumento de custos no setor, pressionado, especialmente, pela alta do querosene de aviação (QAV) - (crédito: Gol/Divulgação)
Liberação de crédito ocorre em meio a um aumento de custos no setor, pressionado, especialmente, pela alta do querosene de aviação (QAV) - (crédito: Gol/Divulgação)

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), assinou, nesta segunda-feira (8/6), uma medida provisória (MP) que libera R$ 1 bilhão em crédito emergencial para prestadores de serviços aéreos. Os recursos serão autorizados por meio de operações oficiais de crédito.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

A MP 1.365/2026, que já está em vigor, abre crédito extraordinário de R$ 1 bilhão para apoiar o financiamento das atividades das empresas responsáveis pelos serviços aéreos regulares no Brasil. Os recursos serão liberados sob a supervisão do Ministério da Fazenda.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Segundo o anexo da medida, publicada no Diário Oficial da União (DOU), a totalidade do valor será destinada ao financiamento de capital de giro das companhias aéreas que operam voos regulares em território nacional.

A iniciativa foi adotada em meio ao aumento dos custos enfrentados pelo setor, especialmente devido à alta do querosene de aviação. O combustível tem sido impactado pelo cenário internacional e pela escalada dos conflitos no Oriente Médio, fatores que pressionam as despesas operacionais das empresas aéreas.

*Estagiária sob a supervisão de Victor Correia

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Maria Beatriz Giusti*

Estagiária da editoria de Política

Estudante de jornalismo que ama a comunicação

Por Maria Beatriz Giusti*
postado em 08/06/2026 14:54
SIGA
x