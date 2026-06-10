Jovem aprendiz bate recorde de contratações e ultrapassa 726 mil vínculos ativos no Brasil

O mercado de trabalho brasileiro registrou, no primeiro quadrimestre de 2026, o melhor desempenho da série histórica do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged) para a contratação de jovens aprendizes. Entre janeiro e abril, o saldo positivo superou 54,8 mil novas admissões, elevando para 726.025 o número de contratos ativos de trabalhadores com idade entre 14 e 24 anos. Os dados foram divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
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Segundo João Victor da Motta, diretor de Políticas de Trabalho para a Juventude da pasta, o resultado reforça a importância dos programas de aprendizagem como ferramenta de inclusão profissional. “Esse processo consolida a aprendizagem profissional como a mais importante ferramenta de inserção profissional de jovens brasileiros, de forma segura e protegida, com garantia de direitos trabalhistas e a oportunidade de aprender com o trabalho.”
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A Indústria foi o setor que mais impulsionou a geração de vagas no período. Sozinha, a atividade respondeu por mais de 35,7 mil novos contratos de aprendizagem, ficando à frente dos setores de Serviços, Comércio, Construção Civil e Agropecuária. As funções mais ocupadas pelos aprendizes concentram-se em atividades administrativas e em áreas ligadas à produção industrial.
As mulheres representam a maioria dos vínculos ativos, com participação de 52,91% do total de aprendizes. Em relação à autodeclaração de cor e raça, predominam jovens pardos, que correspondem a 47,22% dos contratos, seguidos pelos brancos, com 41,59%.
*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro