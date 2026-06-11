Cocal 2026 amplia programação e reforça retorno ao Brasil após 11 anos

Evento será realizado entre os dias 1º e 3 de julho, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza - (crédito: Divulgação/Cocal 2026)

A organização do Congresso da Associação Latino-Americana da Indústria de Eventos (Cocal) anunciou novos palestrantes confirmados para a edição de 2026 do evento, que será realizada entre os dias 1º e 3 de julho, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza. Considerado um dos principais encontros do setor na América Latina, o congresso retorna ao Brasil após 11 anos e deve reunir centenas de executivos, empresários, gestores públicos, pesquisadores e especialistas da área.

O evento terá como tema “Eventos como motores do desenvolvimento econômico, inovação e sustentabilidade na América Latina” e discutirá o papel estratégico da indústria de eventos na geração de negócios, no desenvolvimento regional e na promoção de práticas sustentáveis.

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Entre os novos nomes confirmados para a programação estão Ana Paula Jardim, secretária executiva de Gestão da Secretaria de Cultura de Pernambuco; Barbara Duran, especialista em liderança e gestão de pessoas; Eliana Azeredo, CEO da Capacita Eventos; Herbert Kanashiro, especialista em sustentabilidade e gestão de projetos; João Mourinha, assessor da Presidência para a Área Comercial da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa); Luciana de Lamare, presidente do Instituto Aupaba; Márcia Vale, fundadora da MV Company; Renata Pozza, CEO da Capacita Eventos; Rodrigo Cordeiro, CEO da NESTY Congressos & Feiras de Negócios; e Estheisy Villarreal, organizadora profissional de eventos do Panamá.

Os profissionais passam a integrar uma programação que já contava com nomes conhecidos do setor, como Vanessa Martin, Paulo Octávio, Betina Anzilutti, Carlos Mats e Lucas Schweitzer.

Além das palestras e painéis, a agenda inclui atividades de networking, rodadas de negócios, encontros de matchmaking, experiências culturais, visitas técnicas e ações voltadas à formação de novas lideranças. A programação terá início em 30 de junho com o Future Leaders Forum, fórum destinado a jovens profissionais da indústria de eventos.

Segundo a presidente da Associação Brasileira de Empresas de Eventos (Abeoc Brasil), Enid Câmara de Vasconcelos, a proposta é fortalecer o conceito de “Congresso de Destino”, que integra a experiência do participante ao território anfitrião. Por isso, parte das atividades ocorrerá em espaços turísticos da região metropolitana de Fortaleza, incluindo o Beach Park, em Aquiraz.

A escolha da capital cearense foi resultado de uma candidatura conjunta liderada pela Abeoc Brasil, Abeoc Ceará, Fortaleza Convention & Visitors Bureau, Secretaria do Turismo do Ceará, Secretaria do Turismo de Fortaleza e Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur).

A Embratur é uma das apoiadoras estratégicas do congresso e vê o evento como parte da estratégia nacional de fortalecimento do turismo de negócios. Para o presidente da agência, Bruno Reis, a realização da Cocal 2026 em Fortaleza contribui para a atração de visitantes internacionais e para a movimentação econômica da cadeia produtiva ligada ao setor de eventos.

A expectativa da organização é que o encontro gere oportunidades de negócios, intercâmbio de conhecimento e novas conexões entre profissionais de diversos países da América Latina, além de deixar um legado para o desenvolvimento da indústria de eventos no Brasil e na região.

As inscrições para o Congresso Cocal 2026 podem ser feitas no site oficial do evento.