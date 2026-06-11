Setor de serviços cresce 1,2% em abril e se aproxima de recorde histórico

Com o resultado, setor passou a operar 19,9% acima do nível registrado antes da pandemia de covid-19, em fevereiro de 2020 - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O setor de serviços brasileiro voltou a crescer em abril e se aproximou do maior patamar já registrado na série histórica. Segundo os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira (11/6), o volume de serviços avançou 1,2% em relação a março de 2026, recuperando parte da retração de 1,1% observada no mês anterior.

Com o resultado, o setor passou a operar 19,9% acima do nível registrado antes da pandemia de covid-19, em fevereiro de 2020, e ficou apenas 0,3% abaixo do recorde histórico alcançado em outubro de 2025. Na análise da média móvel trimestral, porém, houve estabilidade, sem variação no trimestre encerrado em abril.

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Na comparação com abril de 2025, o crescimento foi de 1,9%, marcando o 25º resultado positivo consecutivo nessa base de comparação. No acumulado dos quatro primeiros meses de 2026, a expansão alcançou 2,2%, enquanto o acumulado dos últimos 12 meses permaneceu em 2,9%, repetindo o desempenho observado em março.

Avanço em todas as atividades

Todas as cinco atividades pesquisadas registraram crescimento na passagem de março para abril. O principal avanço veio do segmento de outros serviços, que cresceu 2,2%. Em seguida, aparecem os serviços prestados às famílias, com alta de 1,4%, o melhor resultado desde março de 2025.



O setor de transportes avançou 0,9%, recuperando parte das perdas registradas no mês anterior. Já os segmentos de informação e comunicação e de serviços profissionais, administrativos e complementares cresceram 0,5% e 0,4%, respectivamente.

*Estagiário sob a supervisão de Victor Correia

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