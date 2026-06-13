Fini lança Mini Marsh, a novidade para as receitas de inverno

A Fini lança o Mini Marsh, marshmallows em embalagem de 70g com sabor baunilha, ideal para bebidas e receitas, especialmente no inverno - (crédito: Divulgação)

A Fini, empresa líder no segmento de balas de gelatina e regaliz no Brasil, anunciou a ampliação de seu portfólio com o lançamento do Mini Marsh. O produto apresenta um formato menor do tradicional marshmallow da marca.

A novidade foi pensada para aumentar as possibilidades de consumo, principalmente durante o inverno. A marca busca fortalecer a presença do doce para além do uso tradicional, com uma proposta mais prática e versátil.

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O Mini Marsh pode ser incorporado em receitas e bebidas típicas da estação, como chocolate quente, ou para acompanhar preparos como brownies, cookies e fondue.

O produto estará disponível em embalagens de 70g e 200g, atendendo desde o lanche individual até o uso em receitas para compartilhar com a família ou amigos.

Gabriela Guerreiro, diretora de Marketing Brasil da The Fini Company, afirma que o lançamento é mais um passo na estratégia de expandir o potencial de consumo da categoria, na qual a Fini já tem destaque.

“Com esse lançamento, buscamos ampliar as ocasiões de consumo do marshmallow, posicionando o produto também como uma opção prática e indulgente para o dia a dia”, explica Guerreiro.

A executiva ressalta que a chegada do Mini Marsh é estratégica, pois está alinhada à campanha de inverno da marca. Neste período, a categoria ganha relevância e permite fortalecer a conexão da Fini com diferentes momentos de consumo.

O item estará disponível em breve nos principais pontos de venda do Brasil, além das franquias e do e-commerce da marca.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.