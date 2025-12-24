Doces de Natal: 9 receitas para adoçar a Ceia

A sobremesa costuma ser o momento mais esperado da Ceia de Natal. É quando a mesa se enche de afeto, memórias e sabores que tornam a confraternização com a família e os amigos ainda mais especial. Para ajudar a adoçar essa ocasião, selecionamos 9 receitas de doces fáceis e deliciosos, ideais para encantar todos os convidados.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

1. Torta de limão para adoçar a Ceia

Ingredientes

400 g de biscoito tipo maisena

100 g de manteiga sem sal em temperatura ambiente

790 g de leite condensado

600 g de creme de leite sem soro

Suco de 5 limões

Raspas de 1 limão para decorar

Modo de preparo

No liquidificador, triture os biscoitos até ficarem bem finos. Em um recipiente, misture a farofa de biscoito com a manteiga até formar uma massa homogênea. Arrume a massa em uma forma de aro removível, no fundo e nos lados. Reserve. Bata no liquidificador o leite condensado, o creme de leite e o suco de limão até obter uma musse. Despeje sobre a massa de biscoitos reservada. Decore com as raspas de limão e leve à geladeira por 2 horas. Sirva em seguida.

2. Pavê de chocolate com creme branco

Ingredientes

395 g de leite condensado

500 ml de leite

2 colheres de sopa de amido de milho

2 gemas peneiradas

1 colher de chá de essência de baunilha

200 g de chocolate meio-amargo picado

200 g de creme de leite sem soro

200 g de biscoito tipo maisena

1 xícara de chá de leite morno para umedecer os biscoitos

Chocolate ralado para decorar

Modo de preparo

Em uma panela, misture o leite condensado, o leite, o amido de milho e as gemas. Leve ao fogo médio, mexendo sempre, até engrossar. Divida o creme em duas partes. Na primeira, misture a essência de baunilha e reserve. Na segunda, acrescente o chocolate picado e mexa até derreter completamente.

Em um refratário, monte o pavê alternando camadas de biscoito umedecido no leite morno, creme branco e creme de chocolate. Finalize com creme de chocolate e decore com o chocolate ralado. Leve à geladeira por pelo menos 4 horas. Sirva em seguida.

3. Brigadeirão de nozes

Ingredientes

5 ovos

790 g de leite condensado

790 ml de leite

4 colheres de sopa de chocolate em pó

em pó 1 xícara de chá de nozes trituradas

Chocolate granulado e nozes para confeitar

Manteiga para untar

Açúcar para polvilhar

Modo de preparo

No liquidificador, bata os ovos com o leite condensado, o leite e o chocolate em pó até obter uma mistura homogênea. Transfira para um recipiente, acrescente as nozes e misture. Despeje a mistura em uma forma com furo central untada com manteiga e polvilhada com açúcar. Leve ao forno em temperatura baixa em banho-maria por 45 minutos. Retire do forno e espere esfriar. Desenforme e decore com o chocolate granulado e as nozes. Leve à geladeira até o momento de servir.

Manjar de manga para o Natal (Imagem: Mumumutelu | Shutterstock)

4. Manjar de manga para o Natal

Ingredientes

2 mangas picadas

picadas 1 xícara de chá de açúcar

6 colheres de sopa de amido de milho

3 xícaras de chá de leite

200 ml de leite de coco

1 colher de sobremesa de manteiga

Manteiga para untar

Açúcar para polvilhar

Cubos de manga e folhas de hortelã para decorar

Modo de preparo

No liquidificador, bata as mangas com o açúcar, o amido de milho, o leite, o leite de coco e a manteiga. Coloque a mistura em uma panela e cozinhe em fogo baixo, mexendo sem parar até engrossar. Coloque em formas individuais para pudim, untadas com manteiga e polvilhadas com açúcar. Leve à geladeira até firmar. Desenforme com cuidado e decore com cubos de manga e folhas de hortelã. Sirva em seguida.

5. Pavê de paçoca

Ingredientes

395 g de leite condensado

1 1/2 xícara de chá de leite

300 g de creme de leite

4 gemas

1/4 de xícara de chá de amido de milho

1 colher de sopa de essência de baunilha

200 g de biscoito do tipo maisena

1 xícara de chá de paçoca esmigalhada

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o leite condensado, o leite, o creme de leite, as gemas e o amido de milho e leve ao fogo médio, mexendo até engrossar. Junte a essência de baunilha, misture e retire do fogo. Em um refratário, alterne camadas de biscoito, creme e paçoca até terminarem os ingredientes. Cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 2 horas. Sirva em seguida.

Musse de limão (Imagem: flanovais | Shutterstock)

6. Musse de limão

Ingredientes

395 g de leite condensado

240 ml de leite

Suco de 5 limões

Raspas de limão a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, bata o leite condensado com o leite e o suco de limão por 10 minutos. Transfira a musse para taças, salpique as raspas de limão e leve ao congelador por 30 minutos. Retire e sirva em seguida.

7. Pudim de tapioca com coco

Ingredientes

1 xícara de chá de tapioca granulada

granulada 1 l de leite integral

200 ml de leite de coco

395 g de leite condensado

100 g de coco ralado

1 xícara de chá de açúcar (para o caramelo)

4 ovos

Modo de preparo

Em um recipiente, hidrate a tapioca com o leite morno e o leite de coco, deixando descansar por 30 minutos. Enquanto isso, caramelize o açúcar em uma panela e espalhe em uma forma de pudim. Reserve. Bata no liquidificador os ovos, o leite condensado e o coco ralado. Misture à tapioca hidratada, mexendo bem. Depois, despeje a mistura na forma caramelizada, cubra com papel-alumínio e asse em banho-maria a 180°C por 1 hora e 30 minutos. Deixe esfriar, leve à geladeira por 4 horas e desenforme antes de servir.

Torta holandesa (Imagem: Carol Araújo | Shutterstock)

8. Torta holandesa para o Natal

Ingredientes

200 g de biscoito tipo maisena

100 g de manteiga derretida

130 g de biscoito com cobertura de chocolate

395 g de leite condensado

400 g de creme de leite

250 g de cream cheese

1 colher de chá de essência de baunilha

1 envelope de gelatina incolor sem sabor

5 colheres de sopa de água morna para hidratar a gelatina

200 g de chocolate meio amargo

Modo de preparo

Triture os biscoitos maisena no liquidificador ou processador até formar uma farofa. Misture com a manteiga derretida até formar uma massa úmida. Forre o fundo de uma forma de aro removível com a massa, pressionando bem. Coloque os biscoitos com cobertura de chocolate ao redor da forma e reserve na geladeira.

No liquidificador, bata o cream cheese com o leite condensado e a essência de baunilha até obter um creme homogêneo. Adicione 200g do creme de leite e misture delicadamente. Hidrate a gelatina com a água morna e incorpore ao creme. Despeje o creme sobre a base e leve à geladeira por 4 horas ou até firmar.

Derreta o chocolate no micro-ondas ou em banho-maria e misture com o restante do creme de leite até formar uma ganache brilhante. Espalhe a ganache sobre o creme já firme e retorne à geladeira por mais 2 horas. Sirva em seguida.

9. Palha italiana

Ingredientes

395 g de leite condensado

2 colheres de sopa de manteiga

4 colheres de sopa de chocolate em pó

em pó 150 g de biscoito tipo maisena

Açúcar de confeiteiro para empanar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o leite condensado, a manteiga e o chocolate em pó e misture bem. Leve ao fogo médio, mexendo sempre, até atingir o ponto de brigadeiro mais firme. Quebre os biscoitos com as mãos em pedaços médios e misture-os ao brigadeiro, com o fogo desligado.

Forre uma assadeira com papel manteiga, despeje a mistura, espalhe bem e pressione com uma espátula para nivelar. Leve à geladeira por pelo menos 2 horas. Em seguida, desenforme e corte em quadradinhos. Passe cada pedacinho no açúcar de confeiteiro e sirva imediatamente.