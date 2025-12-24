InícioRevista do Correio
Culinária

Doces de Natal: 9 receitas para adoçar a Ceia

Aprenda a preparar sobremesas fáceis e saborosas para surpreender a família

Torta de limão para adoçar a Ceia (Imagem: Edith Frincu | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Torta de limão para adoçar a Ceia (Imagem: Edith Frincu | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A sobremesa costuma ser o momento mais esperado da Ceia de Natal. É quando a mesa se enche de afeto, memórias e sabores que tornam a confraternização com a família e os amigos ainda mais especial. Para ajudar a adoçar essa ocasião, selecionamos 9 receitas de doces fáceis e deliciosos, ideais para encantar todos os convidados.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

1. Torta de limão para adoçar a Ceia

Ingredientes

  • 400 g de biscoito tipo maisena
  • 100 g de manteiga sem sal em temperatura ambiente
  • 790 g de leite condensado
  • 600 g de creme de leite sem soro
  • Suco de 5 limões
  • Raspas de 1 limão para decorar

Modo de preparo

No liquidificador, triture os biscoitos até ficarem bem finos. Em um recipiente, misture a farofa de biscoito com a manteiga até formar uma massa homogênea. Arrume a massa em uma forma de aro removível, no fundo e nos lados. Reserve. Bata no liquidificador o leite condensado, o creme de leite e o suco de limão até obter uma musse. Despeje sobre a massa de biscoitos reservada. Decore com as raspas de limão e leve à geladeira por 2 horas. Sirva em seguida.

2. Pavê de chocolate com creme branco

Ingredientes

  • 395 g de leite condensado
  • 500 ml de leite
  • 2 colheres de sopa de amido de milho
  • 2 gemas peneiradas
  • 1 colher de chá de essência de baunilha
  • 200 g de chocolate meio-amargo picado
  • 200 g de creme de leite sem soro
  • 200 g de biscoito tipo maisena
  • 1 xícara de chá de leite morno para umedecer os biscoitos
  • Chocolate ralado para decorar

Modo de preparo

Em uma panela, misture o leite condensado, o leite, o amido de milho e as gemas. Leve ao fogo médio, mexendo sempre, até engrossar. Divida o creme em duas partes. Na primeira, misture a essência de baunilha e reserve. Na segunda, acrescente o chocolate picado e mexa até derreter completamente.

Em um refratário, monte o pavê alternando camadas de biscoito umedecido no leite morno, creme branco e creme de chocolate. Finalize com creme de chocolate e decore com o chocolate ralado. Leve à geladeira por pelo menos 4 horas. Sirva em seguida.

3. Brigadeirão de nozes

Ingredientes

  • 5 ovos
  • 790 g de leite condensado
  • 790 ml de leite
  • 4 colheres de sopa de chocolate em pó
  • 1 xícara de chá de nozes trituradas
  • Chocolate granulado e nozes para confeitar
  • Manteiga para untar
  • Açúcar para polvilhar

Modo de preparo

No liquidificador, bata os ovos com o leite condensado, o leite e o chocolate em pó até obter uma mistura homogênea. Transfira para um recipiente, acrescente as nozes e misture. Despeje a mistura em uma forma com furo central untada com manteiga e polvilhada com açúcar. Leve ao forno em temperatura baixa em banho-maria por 45 minutos. Retire do forno e espere esfriar. Desenforme e decore com o chocolate granulado e as nozes. Leve à geladeira até o momento de servir.

Manjar de manga em prato branco com colher de metal ao lado e outro manjar de manga ao fundo
Manjar de manga para o Natal (Imagem: Mumumutelu | Shutterstock)

4. Manjar de manga para o Natal

Ingredientes

  • 2 mangas picadas
  • 1 xícara de chá de açúcar
  • 6 colheres de sopa de amido de milho
  • 3 xícaras de chá de leite
  • 200 ml de leite de coco
  • 1 colher de sobremesa de manteiga
  • Manteiga para untar
  • Açúcar para polvilhar
  • Cubos de manga e folhas de hortelã para decorar

Modo de preparo

No liquidificador, bata as mangas com o açúcar, o amido de milho, o leite, o leite de coco e a manteiga. Coloque a mistura em uma panela e cozinhe em fogo baixo, mexendo sem parar até engrossar. Coloque em formas individuais para pudim, untadas com manteiga e polvilhadas com açúcar. Leve à geladeira até firmar. Desenforme com cuidado e decore com cubos de manga e folhas de hortelã. Sirva em seguida.

5. Pavê de paçoca 

Ingredientes

  • 395 g de leite condensado
  • 1 1/2 xícara de chá de leite
  • 300 g de creme de leite
  • 4 gemas
  • 1/4 de xícara de chá de amido de milho
  • 1 colher de sopa de essência de baunilha
  • 200 g de biscoito do tipo maisena
  • 1 xícara de chá de paçoca esmigalhada

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o leite condensado, o leite, o creme de leite, as gemas e o amido de milho e leve ao fogo médio, mexendo até engrossar. Junte a essência de baunilha, misture e retire do fogo. Em um refratário, alterne camadas de biscoito, creme e paçoca até terminarem os ingredientes. Cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 2 horas. Sirva em seguida.

Dois recipientes de vidro com musse de limão em cima de prato branco em cima de pano marrom
Musse de limão (Imagem: flanovais | Shutterstock)

6. Musse de limão

Ingredientes

  • 395 g de leite condensado
  • 240 ml de leite
  • Suco de 5 limões
  • Raspas de limão a gosto 

Modo de preparo

No liquidificador, bata o leite condensado com o leite e o suco de limão por 10 minutos. Transfira a musse para taças, salpique as raspas de limão e leve ao congelador por 30 minutos. Retire e sirva em seguida.

7. Pudim de tapioca com coco

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de tapioca granulada
  • 1 l de leite integral
  • 200 ml de leite de coco
  • 395 g de leite condensado
  • 100 g de coco ralado
  • 1 xícara de chá de açúcar (para o caramelo)
  • 4 ovos

Modo de preparo

Em um recipiente, hidrate a tapioca com o leite morno e o leite de coco, deixando descansar por 30 minutos. Enquanto isso, caramelize o açúcar em uma panela e espalhe em uma forma de pudim. Reserve. Bata no liquidificador os ovos, o leite condensado e o coco ralado. Misture à tapioca hidratada, mexendo bem. Depois, despeje a mistura na forma caramelizada, cubra com papel-alumínio e asse em banho-maria a 180°C por 1 hora e 30 minutos. Deixe esfriar, leve à geladeira por 4 horas e desenforme antes de servir.

Torta holandesa servida em boleira de cerâmica branca em cima de mesa de madeira
Torta holandesa (Imagem: Carol Araújo | Shutterstock)

8. Torta holandesa para o Natal

Ingredientes

  • 200 g de biscoito tipo maisena
  • 100 g de manteiga derretida
  • 130 g de biscoito com cobertura de chocolate
  • 395 g de leite condensado
  • 400 g de creme de leite
  • 250 g de cream cheese 
  • 1 colher de chá de essência de baunilha
  • 1 envelope de gelatina incolor sem sabor
  • 5 colheres de sopa de água morna para hidratar a gelatina
  • 200 g de chocolate meio amargo

Modo de preparo

Triture os biscoitos maisena no liquidificador ou processador até formar uma farofa. Misture com a manteiga derretida até formar uma massa úmida. Forre o fundo de uma forma de aro removível com a massa, pressionando bem. Coloque os biscoitos com cobertura de chocolate ao redor da forma e reserve na geladeira.

No liquidificador, bata o cream cheese com o leite condensado e a essência de baunilha até obter um creme homogêneo. Adicione 200g do creme de leite e misture delicadamente. Hidrate a gelatina com a água morna e incorpore ao creme. Despeje o creme sobre a base e leve à geladeira por 4 horas ou até firmar.

Derreta o chocolate no micro-ondas ou em banho-maria e misture com o restante do creme de leite até formar uma ganache brilhante. Espalhe a ganache sobre o creme já firme e retorne à geladeira por mais 2 horas. Sirva em seguida. 

9. Palha italiana

Ingredientes

  • 395 g de leite condensado 
  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • 4 colheres de sopa de chocolate em pó 
  • 150 g de biscoito tipo maisena 
  • Açúcar de confeiteiro para empanar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o leite condensado, a manteiga e o chocolate em pó e misture bem. Leve ao fogo médio, mexendo sempre, até atingir o ponto de brigadeiro mais firme. Quebre os biscoitos com as mãos em pedaços médios e misture-os ao brigadeiro, com o fogo desligado.

Forre uma assadeira com papel manteiga, despeje a mistura, espalhe bem e pressione com uma espátula para nivelar. Leve à geladeira por pelo menos 2 horas. Em seguida, desenforme e corte em quadradinhos. Passe cada pedacinho no açúcar de confeiteiro e sirva imediatamente.

  • Google Discover Icon
PE
PE

Portal EdiCase

    Por Redação EdiCase
    postado em 24/12/2025 14:01
    SIGA
    x