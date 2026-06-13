O alto preço da liderança: por que 7 em cada 10 líderes pensam em sair

O estresse no ambiente de trabalho afeta a saúde mental de muitos líderes, que chegam a considerar a saída de suas funções - (crédito: Divulgação)

Assumir uma posição de liderança é visto como uma conquista de carreira, mas para muitos brasileiros, o cargo tem cobrado um preço alto. Um estudo recente aponta que sete em cada 10 líderes já pensaram em deixar a função devido aos impactos na própria saúde mental.

O dado integra uma pesquisa da Conquer In Company, que ouviu 400 líderes e 350 profissionais de RH. Segundo a empresa, 88% dos gestores entrevistados relataram trabalhar sob pressão constante, sendo que 44,6% descrevem essa pressão como alta ou extrema.

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Os efeitos já aparecem no dia a dia, com queixas de cansaço mental, esgotamento, estresse e dificuldade de se desconectar. Quando questionados sobre as responsabilidades que mais pesam, os líderes citaram principalmente o desenvolvimento de pessoas, o gerenciamento de conflitos e a necessidade de conciliar estratégia e operação.

Falta de preparo agrava o cenário

A pressão constante é agravada por um problema estrutural: a falta de preparo adequado para assumir posições estratégicas. No levantamento, 78% dos líderes afirmaram ter assumido o cargo sem formação suficiente, aprendendo a gerir com os desafios do cotidiano.

Como reflexo, quase 9 em cada 10 profissionais admitiram conduzir processos de mudança sem clareza com certa frequência. Ao mesmo tempo, 63% consideram que a capacitação de gestores é uma baixa prioridade nas instituições onde trabalham.

“No mercado de trabalho, existe uma percepção equivocada de que bons profissionais automaticamente se tornam bons líderes”, comenta Giovana Chimentão, diretora de educação da Conquer In Company. “A liderança, no entanto, está longe de ser um talento inato: é uma competência construída”.

Visão do RH confirma o problema

A percepção dos líderes encontra respaldo na visão de quem os acompanha nas empresas. Para 58,4% dos profissionais de RH ouvidos, o investimento na capacitação de lideranças é inexistente ou muito baixo em suas organizações, um cenário impulsionado pela cultura corporativa e pela falta de tempo para treinamentos.

Como consequência, mais da metade dos profissionais de RH (54,1%) avaliam que os líderes de suas organizações atingem apenas de forma moderada as exigências do cargo. Para eles, esses gestores atendem às demandas diárias, mas apresentam limitações em situações de maior complexidade.

“Nossos dados mostram que as empresas já entenderam a importância de se formar gestores preparados, mas ainda encontram dificuldade em transformar esse entendimento em prioridade prática”, afirma Giovana Chimentão.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.