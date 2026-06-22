Anac autoriza duas novas aéreas estrangeiras a atuar no Brasil

A medida está alinhada à estratégia de ampliação da conectividade aérea internacional - (crédito: Uai Turismo)

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) autorizou duas novas companhias aéreas estrangeiras a operar serviços regulares de transporte aéreo internacional de passageiros e cargas com origem e/ou destino no Brasil. As autorizações foram concedidas à espanhola Wamos Air e à nigeriana Air Peace.

De acordo com a Anac, a medida está alinhada à estratégia de ampliação da conectividade aérea internacional e de fortalecimento da concorrência no mercado brasileiro de aviação.

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Fundada em 2003 e originalmente chamada Pullmantur Air, a Wamos Air opera em mais de 200 aeroportos em 87 países. Com sede em Madri, capital espanhola, a empresa faz parte do maior grupo de transporte aéreo da América Latina, o Grupo Abra.

A Wamos Air cumprirá o estratégico papel de ampliar vôos de longa distância para a Gol, com aeronaves como o Airbus A330-200 e A330-300, além do Boeing 747-400. Através do modelo “wet lease”, especialidade da empresa, será possível fornecer à companhia brasileira aeronaves, tripulação, manutenção e seguro.

Fundada em 2014, a nigeriana Air Peace tem sede em Lagos e é uma das principais empresas áreas da África Ocidental e Central. Entre as aeronaves utilizadas pela companhia, está o Boeing 777, utilizada para voos entre a Nigéria e Londres.

Com o aval regulatório, as duas companhias passam a estar habilitadas a operar voos regulares internacionais de passageiros e cargas envolvendo o Brasil, observadas as demais exigências operacionais e acordos internacionais aplicáveis.

*Com informações da Agência Estado