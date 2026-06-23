Tombo das empresas de tecnologia derruba Nasdaq em 2% nesta terça

Índice Nasdaq Composite, que concentra as principais empresas de tecnologia dos Estados Unidos, fechou em queda de 2,21% - (crédito: Michael M.Santiago/Getty Images via AFP)

O mercado financeiro global registrou um dia de forte aversão ao risco nesta terça-feira (23/6), com as ações de tecnologia liderando as perdas nos Estados Unidos e provocando reflexos nas bolsas da Ásia e da Europa. O movimento foi impulsionado, principalmente, pelo desempenho negativo das fabricantes de semicondutores e empresas ligadas ao setor de inteligência artificial.



O índice Nasdaq Composite, que concentra as principais empresas de tecnologia dos Estados Unidos, fechou em queda de 2,21% e ampliou as perdas após já ter recuado 1,3% na sessão anterior. O S&P 500 caiu 1,44%, enquanto o Dow Jones apresentou retração mais moderada, de 0,09%.

A fabricante de chips Micron Technology liderou as perdas em Wall Street, com desvalorização próxima de 13%. O movimento contaminou todo o segmento de semicondutores. As ações da Sandisk também caíram cerca de 13%, enquanto Qualcomm perdeu 8%, Intel recuou 6% e AMD registrou baixa próxima de 6%.

A Alphabet, controladora do Google, continuou pressionada após notícias envolvendo a saída de profissionais estratégicos da área de inteligência artificial para concorrentes como OpenAI e Anthropic. As ações da companhia recuaram mais 1%, após uma queda de 5% registrada na sessão anterior.



Leia também: Incerteza com acordo de paz no Oriente Médio eleva juros futuros

A Oracle anunciou a eliminação de aproximadamente 21 mil postos de trabalho, o equivalente a quase 13% de sua força de trabalho global. Os papéis da companhia encerraram o pregão com queda de 2%.

Mercado asiático também foi afetado

Na Ásia, a Coreia do Sul registrou o pior desempenho entre os principais mercados, com o índice Kospi despencando quase 10%. As gigantes do setor de semicondutores Samsung Electronics e SK Hynix fecharam com perdas superiores a 12%.

No Japão, o índice Nikkei 225 caiu 3,55%, interrompendo uma sequência de oito pregões consecutivos de valorização. Na Europa, o setor de tecnologia recuou 3,4%, pressionando o índice Stoxx 600, que encerrou o dia com baixa de 0,57%.

*Estagiário sob a supervisão de Victor Correia

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO