Recebeu a restituição do IR? 5 dicas para investir bem o dinheiro

Mais do que apenas gastar, a restituição pode ser a oportunidade ideal para organizar as finanças - (crédito: Reprodução/Freepik)

A restituição do Imposto de Renda 2026 já começou a cair na conta de milhões de brasileiros, e o valor recorde de R$ 16 bilhões liberado pela Receita Federal apenas no primeiro lote levanta uma dúvida comum: qual a melhor forma de usar esse dinheiro extra? A resposta depende do seu momento de vida, mas um bom planejamento é fundamental para que o recurso não desapareça sem deixar rastros.

Mais do que apenas gastar, a restituição pode ser a oportunidade ideal para organizar as finanças, quitar pendências ou dar o primeiro passo rumo a um objetivo maior. Com um calendário de pagamento mais curto em 2026, com apenas quatro lotes, o planejamento se torna ainda mais relevante. Se você foi um dos contemplados, confira cinco dicas práticas para aproveitar o valor da melhor maneira possível, seguindo uma ordem de prioridade que pode fazer toda a diferença no seu orçamento.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Quitar dívidas com juros altos

Esta deve ser sempre a primeira prioridade. Dívidas do rotativo do cartão de crédito ou do cheque especial possuem juros que podem transformar uma pequena quantia em um grande problema. Use a restituição para liquidar ou, pelo menos, abater o saldo devedor. Ao eliminar esses débitos, você libera uma fatia maior da sua renda mensal.

Montar ou reforçar a reserva de emergência

Se você não tem dívidas caras, o próximo passo é garantir sua tranquilidade. A reserva de emergência é um valor equivalente a três a seis meses do seu custo de vida, guardado em um investimento seguro e de fácil resgate, como o Tesouro Selic ou um CDB com liquidez diária. Esse dinheiro serve como um colchão para imprevistos, como desemprego ou uma despesa médica inesperada.

Tirar um objetivo do papel

Com as dívidas controladas e a reserva iniciada, o dinheiro da restituição pode ser o impulso que faltava para realizar um sonho de curto ou médio prazo. Pode ser a entrada para um curso de especialização, uma viagem planejada há tempos ou aquela pequena reforma em casa. Definir um objetivo claro ajuda a dar um propósito ao dinheiro.

Começar a investir para o futuro

Se suas metas são de longo prazo, como a aposentadoria ou a compra de um imóvel, a restituição é um ótimo ponto de partida para começar a investir. Mesmo quem nunca investiu pode encontrar opções simples, como títulos do Tesouro Direto atrelados à inflação (IPCA+), que protegem seu poder de compra ao longo do tempo. Para quem já investe, o valor pode diversificar a carteira.

Antecipar parcelas de financiamentos

Quem possui financiamentos longos, como de um carro ou imóvel, pode usar a restituição para quitar parcelas futuras. Ao fazer isso, é possível obter um bom desconto nos juros, o que na prática reduz o custo total do bem. Verifique as condições com o seu banco, pois essa estratégia costuma ser bastante vantajosa e acelera a conquista da quitação.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.