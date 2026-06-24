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Segmento alimentício liderou geração de empregos na indústria em 2024

Pesquisa mostra que fabricação de alimentos concentrou 2,1 milhões de trabalhadores e manteve posição como maior empregadora da indústria nacional

Produção de alimentos manteve posição como maior geradora de empregos na indústria brasileira - (crédito: Freepik)
Produção de alimentos manteve posição como maior geradora de empregos na indústria brasileira - (crédito: Freepik)

A indústria brasileira empregou 8,7 milhões de pessoas em 2024, segundo dados da Pesquisa Industrial Anual – Empresa (PIA-Empresa), divulgada nesta quarta-feira (24/6) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

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O segmento de fabricação de produtos alimentícios manteve a liderança entre os setores que mais geram empregos no país, concentrando 2,1 milhões de trabalhadores.

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Os maiores empregadores depois do setor alimentício foram a confecção de artigos do vestuário e acessórios, com 551,8 mil trabalhadores, a fabricação de produtos de metal — exceto máquinas e equipamentos — com 517,1 mil, e a fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias, que empregou 491,9 mil pessoas.

O levantamento também mostra que os salários, retiradas e outras remunerações pagas pela indústria somaram R$ 481,1 bilhões em 2024. Desse total, 94,9% foram destinados aos trabalhadores das indústrias de transformação.

O salário médio do setor industrial correspondeu a três salários mínimos. Nas indústrias extrativas, a remuneração média alcançou 5,4 salários mínimos, enquanto nas indústrias de transformação ficou em 2,9 salários mínimos. O destaque foi para a atividade de extração de petróleo e gás natural, que registrou remuneração média de 17,5 salários mínimos por trabalhador.

*Estagiário sob a supervisão de Victor Correia

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Pedro José*

Estagiário da editoria de Política

Estudante de Jornalismo que vê a profissão um meio de deixar o mundo melhor.

Por Pedro José*
postado em 24/06/2026 15:58
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