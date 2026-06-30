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COMBUSTÍVEIS

Governo Lula retira subsídio de 35 centavos por litro de diesel

Ministro da Fazenda, Dario Durigan considerou a retirada futura de subvenções de R$ 0,44 da gasolina e o subsídio de R$ 1,12 de diesel. A justificativa do recuo é a estabilização nos preços do petróleo

A justificativa do recuo é a estabilização nos preços do petróleo, após os países iniciarem diálogo para fazer um acordo de paz -
A justificativa do recuo é a estabilização nos preços do petróleo, após os países iniciarem diálogo para fazer um acordo de paz -

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou, nesta terça-feira (30/6), a retirada da subvenção de R$ 0,35 por litro de diesel. Então anunciada como estratégia para conter a alta dos preços do petróleo em decorrência da guerra entre Estados Unidos, Isral e Irã, a medida deixa de valer a partir desta quarta-feira (1º/7). 

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A justificativa do recuo é a estabilização nos preços do petróleo, após os países iniciarem diálogo para fazer um acordo de paz. Segundo o ministro da Fazenda, Dario Durigan, o mercado internacional de pretróleo atingiu, neste momento, patamares próximos aos registrados antes da crise no Oriente Médio.

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"A gente foi atento para colocar as medidas de pé para não ser sócio da guerra e mitigar preços. Também seremos atentos e teremos prontidão na retirada e na reversão das medidas", disse o ministro, em conversa com jornalistas. 

Avaliação das subvenções

O subsídio de R$ 0,35 ao diesel foi uma das ações anunciadas pelo governo para conter a alta de combustíveis. Além dessa medida, anunciada em abril deste ano, o Ministério da Fazenda formalizou outras subvenções ao diesel e ao litro da gasolina.

Com a retirada do subsídio de 35 centavos prevista para quarta, Durigan afirma avalia a reformulação das outras subvenções. "Estamos tirando a subvenção de R$ 0,35 por litro do diesel a partir de amanhã e não vamos parar por aqui. Estamos em avaliação da outra subvenção do diesel, que é R$ 1,12, e, em especial, também da gasolina, de R$ 0,44", afirmou Durigan.

 

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Francisco Artur de Lima

Repórter

Jornalista soteropolitano em Brasília, com experiência nos jornais O Estado de S.Paulo e A Tarde. Hoje, integro a equipe de Política, Economia e Brasil do Correio

Por Francisco Artur de Lima
postado em 30/06/2026 18:27
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