Governo Lula retira subsídio de 35 centavos por litro de diesel

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou, nesta terça-feira (30/6), a retirada da subvenção de R$ 0,35 por litro de diesel. Então anunciada como estratégia para conter a alta dos preços do petróleo em decorrência da guerra entre Estados Unidos, Isral e Irã, a medida deixa de valer a partir desta quarta-feira (1º/7).
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A justificativa do recuo é a estabilização nos preços do petróleo, após os países iniciarem diálogo para fazer um acordo de paz. Segundo o ministro da Fazenda, Dario Durigan, o mercado internacional de pretróleo atingiu, neste momento, patamares próximos aos registrados antes da crise no Oriente Médio.
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"A gente foi atento para colocar as medidas de pé para não ser sócio da guerra e mitigar preços. Também seremos atentos e teremos prontidão na retirada e na reversão das medidas", disse o ministro, em conversa com jornalistas.
Avaliação das subvenções
O subsídio de R$ 0,35 ao diesel foi uma das ações anunciadas pelo governo para conter a alta de combustíveis. Além dessa medida, anunciada em abril deste ano, o Ministério da Fazenda formalizou outras subvenções ao diesel e ao litro da gasolina.
Com a retirada do subsídio de 35 centavos prevista para quarta, Durigan afirma avalia a reformulação das outras subvenções. "Estamos tirando a subvenção de R$ 0,35 por litro do diesel a partir de amanhã e não vamos parar por aqui. Estamos em avaliação da outra subvenção do diesel, que é R$ 1,12, e, em especial, também da gasolina, de R$ 0,44", afirmou Durigan.