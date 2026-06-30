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Eleições 2026

Caiado vai oficializar Kassab amanhã como seu vice ao Planalto

Ex-governador de Goiás e pré-candidato à Presidência deve confirmar o presidente da legenda, Gilberto Kassab, durante evento do PSD em Brasília

Kassab é o presidente nacional do PSD, legenda à qual Caiado se filiou para concorrer à Presidência da República - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)
Kassab é o presidente nacional do PSD, legenda à qual Caiado se filiou para concorrer à Presidência da República - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

O ex-governador de Goiás e pré-candidato à Presidência da República Ronaldo Caiado (PSD) deve anunciar o presidente da legenda, Gilberto Kassab, como pré-candidato a vice-presidente em sua chapa ao Planalto.

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O anúncio dará fim à dúvida sobre quem seria seu vice. Foi cogitada, por exemplo, uma possível aliança com o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), que também se lançou na disputa.

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A ideia de juntar forças com Kassab é fortalecer a chapa de Caiado no primeiro turno entre os pré-candidatos do PSD à governos estaduais. Alguns, como Raquel Lyra (PE), devem fazer palanque também para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). 
O anúncio da chapa ocorrerá na sede nacional do PSD, em Brasília, nesta quarta-feira (1°/7), às 11h. Kassab e Caiado se reuniram nesta tarde para definir os últimos detalhes do anúncio e da campanha para o pleito de outubro. 

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Eduarda Esposito

Repórter

Jornalista, 29 anos, formada na Universidade de Brasília (UnB), repórter da coluna Brasília-DF e das editorias de política, economia e Brasil

Por Eduarda Esposito
postado em 30/06/2026 16:01
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