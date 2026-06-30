Caiado vai oficializar Kassab amanhã como seu vice ao Planalto

O ex-governador de Goiás e pré-candidato à Presidência da República Ronaldo Caiado (PSD) deve anunciar o presidente da legenda, Gilberto Kassab, como pré-candidato a vice-presidente em sua chapa ao Planalto.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
O anúncio dará fim à dúvida sobre quem seria seu vice. Foi cogitada, por exemplo, uma possível aliança com o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), que também se lançou na disputa.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A ideia de juntar forças com Kassab é fortalecer a chapa de Caiado no primeiro turno entre os pré-candidatos do PSD à governos estaduais. Alguns, como Raquel Lyra (PE), devem fazer palanque também para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
- Leia também: Ronaldo Caiado e Romeu Zema falam em uma única chapa
O anúncio da chapa ocorrerá na sede nacional do PSD, em Brasília, nesta quarta-feira (1°/7), às 11h. Kassab e Caiado se reuniram nesta tarde para definir os últimos detalhes do anúncio e da campanha para o pleito de outubro.
Por Eduarda Esposito
postado em 30/06/2026 16:01