Governo reúne indústria para definir reação ao tarifaço dos EUA

Os encontros ocorrerão com entidades que representam segmentos considerados os mais expostos à sobretaxa - (crédito: Iano Andrade / CNI)

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) inicia nesta terça-feira (21/7) uma rodada de reuniões com representantes da indústria brasileira para discutir os impactos da tarifa de 25% anunciada pelos Estados Unidos sobre parte das exportações nacionais. O objetivo é apresentar as primeiras medidas em elaboração, ouvir as demandas dos setores atingidos e ajustar a estratégia de resposta à decisão norte-americana.

Os encontros ocorrerão com entidades que representam segmentos considerados os mais expostos à nova taxação.

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A mobilização ocorre poucos dias após a confirmação da sobretaxa dos EUA, que atinge milhares de produtos brasileiros e elevou a preocupação do setor produtivo com possíveis perdas de competitividade no mercado norte-americano.

As negociações com os setores serão conduzidas principalmente pelo ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), Márcio Elias Rosa, que tem coordenado os esforços do governo para mitigar os efeitos da decisão de Washington.

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No Palácio do Planalto, a avaliação é de que há poucas perspectivas de reversão do tarifaço no curto prazo. Ao Correio, auxiliares do presidente disseram entender que o ambiente político nos Estados Unidos reduz as chances de uma negociação efetiva antes das eleições norte-americanas, o que leva o governo a concentrar esforços em medidas internas de proteção à indústria nacional e na diversificação dos destinos das exportações brasileiras.