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Pesquisa Eleitoral

Lula tem 40% no 1º turno e Flávio, 33%, aponta Real Time Big Data

A pesquisa ouviu 2 mil pessoas em todo o território brasileiro, com margem de erro de 2 ponto percentuais

Lula tem alta taxa de desaprovação mas lidera intenção - (crédito: Foto: Ricardo Stuckert )
Lula tem alta taxa de desaprovação mas lidera intenção - (crédito: Foto: Ricardo Stuckert )

Um novo levantamento divulgado nesta terça-feira (21/7), pela Real Time Big Data, traz uma taxa de desaprovação do governo do atual presidente Lula Inácio Lula da Silva (PT) de 50%, e aprovação de 46%. 

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A pesquisa também mediu a intensidade da percepção do eleitorado. O índice de brasileiros que enxergam a gestão como “regular” é de 26%. O núcleo que classifica o trabalho como “péssimo” é de 24%. Já a parcela que rejeita o governo com menor intensidade, considerando-o "ruim", marca 14%, totalizando 38% de avaliações diretas negativas.

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Do outro lado, a base de apoio ao petista, que avalia o governo como “ótimo”, chega a 17%. Os cidadãos que classificam a administração como “boa” são 18%, somando 35% de avaliações positivas.

Apesar das avaliações, o presidente Lula lidera a corrida do primeiro turno com 40% das intenções de voto no cenário. Ele é seguido pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), com 33%. Como a margem de erro é de dois pontos percentuais, o cenário não configura empate técnico entre os líderes.

No cenário de segundo turno, Lula aparece com 45% das intenções de voto, contra 42% de Flávio. Como a margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais, os candidatos estão tecnicamente empatados. Brancos e nulos representam 8%, e os indecisos somam 5%.

Entre o eleitorado feminino, grupo que representa mais da metade do eleitorado brasileiro, Lula lidera por 44% de intenção de voto. Entre os homens, Flavio Bolsonaro fica na frente com 38%. 

A nova rodada da pesquisa acontece em meio à crise de Flávio com a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro, que disse publicamente que foi humilhada e desrespeitada pelo enteado. 

O levantamento ouviu 2 mil eleitores entre os dias 18 a 20 de julho de 2026, por meio de entrevista presencial.. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o índice de confiança é 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número BR-05864/2026.

Intenção de voto dos homens

  • Flávio Bolsonaro (PL): 38%
  • Lula (PT): 35%
  • Renan Santos (Missão): 10%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 9%
  • Romeu Zema (Novo): 2%
  • Joaquim Barbosa (DC): 1%
  • Outros: não pontuaram
  • Nulo/branco: 3%
  • Não sabe/não respondeu: 2%

Intenção de voto das mulheres

  • Lula (PT): 44%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 29%
  • Renan Santos (Missão): 8%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 5%
  • Romeu Zema (Novo): 2%
  • Augusto Cury (Avante): 2%
  • Joaquim Barbosa (DC): 1%
  • Outros: 2%
  • Nulo/branco: 3%
  • Não sabe/não respondeu: 4%

 

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Giovanna Rodrigues

Formada em Jornalismo pela UDF, é repórter do site do Correio Braziliense e cobre temas como Politica, Ciências, Brasil, Mundo e Concursos

Por Giovanna Rodrigues
postado em 21/07/2026 08:42
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