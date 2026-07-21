Lula tem 40% no 1º turno e Flávio, 33%, aponta Real Time Big Data

Um novo levantamento divulgado nesta terça-feira (21/7), pela Real Time Big Data, traz uma taxa de desaprovação do governo do atual presidente Lula Inácio Lula da Silva (PT) de 50%, e aprovação de 46%.
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A pesquisa também mediu a intensidade da percepção do eleitorado. O índice de brasileiros que enxergam a gestão como “regular” é de 26%. O núcleo que classifica o trabalho como “péssimo” é de 24%. Já a parcela que rejeita o governo com menor intensidade, considerando-o "ruim", marca 14%, totalizando 38% de avaliações diretas negativas.
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Do outro lado, a base de apoio ao petista, que avalia o governo como “ótimo”, chega a 17%. Os cidadãos que classificam a administração como “boa” são 18%, somando 35% de avaliações positivas.
Apesar das avaliações, o presidente Lula lidera a corrida do primeiro turno com 40% das intenções de voto no cenário. Ele é seguido pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), com 33%. Como a margem de erro é de dois pontos percentuais, o cenário não configura empate técnico entre os líderes.
No cenário de segundo turno, Lula aparece com 45% das intenções de voto, contra 42% de Flávio. Como a margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais, os candidatos estão tecnicamente empatados. Brancos e nulos representam 8%, e os indecisos somam 5%.
Entre o eleitorado feminino, grupo que representa mais da metade do eleitorado brasileiro, Lula lidera por 44% de intenção de voto. Entre os homens, Flavio Bolsonaro fica na frente com 38%.
A nova rodada da pesquisa acontece em meio à crise de Flávio com a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro, que disse publicamente que foi humilhada e desrespeitada pelo enteado.
O levantamento ouviu 2 mil eleitores entre os dias 18 a 20 de julho de 2026, por meio de entrevista presencial.. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o índice de confiança é 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número BR-05864/2026.
Intenção de voto dos homens
- Flávio Bolsonaro (PL): 38%
- Lula (PT): 35%
- Renan Santos (Missão): 10%
- Ronaldo Caiado (PSD): 9%
- Romeu Zema (Novo): 2%
- Joaquim Barbosa (DC): 1%
- Outros: não pontuaram
- Nulo/branco: 3%
- Não sabe/não respondeu: 2%
Intenção de voto das mulheres
- Lula (PT): 44%
- Flávio Bolsonaro (PL): 29%
- Renan Santos (Missão): 8%
- Ronaldo Caiado (PSD): 5%
- Romeu Zema (Novo): 2%
- Augusto Cury (Avante): 2%
- Joaquim Barbosa (DC): 1%
- Outros: 2%
- Nulo/branco: 3%
- Não sabe/não respondeu: 4%
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