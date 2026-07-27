Durigan chama Milei de "palhaço" e diz que economia brasileira supera a argentina

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, reagiu às declarações do presidente da Argentina, Javier Milei, e classificou o mandatário argentino como "palhaço". Ao rebater as críticas ao Brasil, Durigan afirmou que os indicadores econômicos brasileiros são superiores aos do país vizinho.
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"O palhaço do presidente da Argentina falou do Brasil quando o risco-país da Argentina é muito mais alto, a dívida pública é muito mais alta, a inflação é muito mais alta", declarou nesta segunda-feira (27/7) em entrevista para a Rádio Jornal, de Pernambuco.
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O ministro também destacou o desempenho recente da economia brasileira, citando indicadores. "O Brasil está com mínima de desemprego, mínima de inflação, recorde em balança comercial e safra recorde", afirmou Durigan, que acrescentou ainda que o risco-país do Brasil está em mínima histórica.
As declarações foram uma resposta às falas de Milei durante a convenção do Partido Liberal, realizada no sábado (25), em São Paulo. Na ocasião, o presidente argentino chamou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva de "presidiário", o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes de "lixo careca" e afirmou confiar no senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para "conseguir parar a escória socialista".
O governo brasileiro convocou o embaixador do Brasil na Argentina, Júlio Bitelli, para consultas após os ataques feitos por Milei.
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