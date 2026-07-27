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Crise diplomática

Durigan chama Milei de "palhaço" e diz que economia brasileira supera a argentina

Ministro da Fazenda reage às críticas do presidente argentino, destaca indicadores econômicos do Brasil e reforça que o risco-país brasileiro está em mínima histórica

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Durigan: "O palhaço do presidente da Argentina falou do Brasil quando o risco-país da Argentina é muito mais alto" - (crédito: Antônio Cruz/Agência Brasil)

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, reagiu às declarações do presidente da Argentina, Javier Milei, e classificou o mandatário argentino como "palhaço". Ao rebater as críticas ao Brasil, Durigan afirmou que os indicadores econômicos brasileiros são superiores aos do país vizinho.

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"O palhaço do presidente da Argentina falou do Brasil quando o risco-país da Argentina é muito mais alto, a dívida pública é muito mais alta, a inflação é muito mais alta", declarou nesta segunda-feira (27/7) em entrevista para a Rádio Jornal, de Pernambuco.

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O ministro também destacou o desempenho recente da economia brasileira, citando indicadores. "O Brasil está com mínima de desemprego, mínima de inflação, recorde em balança comercial e safra recorde", afirmou Durigan, que acrescentou ainda que o risco-país do Brasil está em mínima histórica.

As declarações foram uma resposta às falas de Milei durante a convenção do Partido Liberal, realizada no sábado (25), em São Paulo. Na ocasião, o presidente argentino chamou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva de "presidiário", o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes de "lixo careca" e afirmou confiar no senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para "conseguir parar a escória socialista". 

O governo brasileiro convocou o embaixador do Brasil na Argentina, Júlio Bitelli, para consultas após os ataques feitos por Milei.

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Rafaela Gonçalves

Repórter

Jornalista formada pela UCB, com especialização em Economia pela Saint Paul Escola de Negócios e MBA em Gestão Ambiental e Sustentabilidade pela Uniube. Atua na cobertura política em Brasília desde 2018.

Por Rafaela Gonçalves
postado em 27/07/2026 09:52 / atualizado em 27/07/2026 11:23
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