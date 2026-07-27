Durigan chama Milei de "palhaço" e diz que economia brasileira supera a argentina

Durigan: "O palhaço do presidente da Argentina falou do Brasil quando o risco-país da Argentina é muito mais alto" - (crédito: Antônio Cruz/Agência Brasil)

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, reagiu às declarações do presidente da Argentina, Javier Milei, e classificou o mandatário argentino como "palhaço". Ao rebater as críticas ao Brasil, Durigan afirmou que os indicadores econômicos brasileiros são superiores aos do país vizinho.

"O palhaço do presidente da Argentina falou do Brasil quando o risco-país da Argentina é muito mais alto, a dívida pública é muito mais alta, a inflação é muito mais alta", declarou nesta segunda-feira (27/7) em entrevista para a Rádio Jornal, de Pernambuco.

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O ministro também destacou o desempenho recente da economia brasileira, citando indicadores. "O Brasil está com mínima de desemprego, mínima de inflação, recorde em balança comercial e safra recorde", afirmou Durigan, que acrescentou ainda que o risco-país do Brasil está em mínima histórica.

As declarações foram uma resposta às falas de Milei durante a convenção do Partido Liberal, realizada no sábado (25), em São Paulo. Na ocasião, o presidente argentino chamou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva de "presidiário", o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes de "lixo careca" e afirmou confiar no senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para "conseguir parar a escória socialista".

O governo brasileiro convocou o embaixador do Brasil na Argentina, Júlio Bitelli, para consultas após os ataques feitos por Milei.